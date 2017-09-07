Как закаляется десант

На полигоне Брестский прошло показное занятие по психологической подготовке. В нем приняли участие командиры подразделений и их заместители по идеологической работе, психологи из соединений и воинских частей сил специальных операций Вооруженных Сил, а также представители Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

— Мы демонстрируем, как в соединении используются возможности полигонной инфраструктуры при организации и проведении занятий по психологической подготовке. На каждой учебной точке оттачиваются определенные навыки и умения, формируется психологическая устойчивость воина-десантника к тем или иным ситуациям. Как правило, эти ситуации максимально приближены к боевым, — пояснил заместитель командира бригады по идеологической работе — начальник отделения идеологической работы 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Сергей Суховило.

По словам офицера, психологическая подготовка для военнослужащего сил специальных операций — неотъемлемая часть боевой подготовки. Быть просто физически подготовленным мало, нужно еще быть морально устойчивым.

Психологическая подготовка начинается сразу после прибытия новобранцев в войска. Уже на первоначальном этапе службы у молодого человека формируются волевые качества, выносливость. Как говорится, нужно учиться стойко переносить все тяготы и лишения военной службы.

— Многие люди до призыва в армию уже обладали определенной подготовкой, однако применить ее в гражданской жизни, возможно, случая не представилось. Здесь же у военнослужащих в ходе интенсивной боевой подготовки есть прекрасная возможность сформировать и укрепить необходимые психологические качества и практические навыки — характер, волю, выносливость, готовность выживать в экстремальных ситуациях. Одним словом, испытать себя и стать сильнее как физически, так и психологически, — уверен заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил по идеологической работе полковник Сергей Андреев.

Как разъяснил офицер, при прохождении полосы препятствий, например, гвардейцы преодолевают боязнь высоты, воды, задымленного пространства, выстрелов над головой. В ходе таких занятий они учатся выживать в дикой природе, узнают, как добыть огонь, приготовить пищу, оборудовать жилище.

— Важные качества формируются при эвакуации раненого, при оказании ему первой медицинской помощи. На первый взгляд, что тут особенного: взять и сделать укол другому человеку. Простая процедура… А некоторым людям с первого раза это не удается. Наша задача — научить и этому. Научить преодолевать страх и воспитывать волю, прививать уверенность в том, что все возможно, — подчеркнул он.

…А могут воины-десантники, как показало занятие, многое. Присутствующим были продемонстрированы порядок и методика преодоления полосы препятствий, особенности выживания в экстремальных условиях. В завершение был разыгран учебно-боевой эпизод по досмотру автомобильной колонны, попавшей в засаду, эвакуации раненых и оказанию им первой медицинской помощи. Помимо этого, офицеры ознакомились с работой комнаты психологической разгрузки в полевых условиях.

— Психологическая подготовка, несомненно, является одной из важнейших дисциплин для воина-десантника. Ведь мы должны быть готовы выполнить любую задачу в любых условиях обстановки, — поделился заместитель командира бригады по идеологической работе — начальник отделения идеологической работы 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии подполковник Вадим Лукашевич. — У нас в бригаде уделяется этому большое внимание: проводится общая, специальная и целевая психологическая подготовка военнослужащих. В ходе занятий используем шумовые, звуковые эффекты, формируя тем самым необходимую психологическую устойчивость, уверенность и готовность к выполнению различного рода задач. Что касается сегодняшнего занятия, здесь я многое для себя почерпнул. Некоторые элементы и приемы мы возьмем на вооружение.

Гвардии ефрейтор Александр Мойса служит в 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде уже девять месяцев. За это время десантник доподлинно понял, что такое проходить через огонь, воду и медные трубы…

— Сейчас мне не страшны любые стихии, я с легкостью могу выжить в экстремальных условиях дикой природы, — уверен гвардеец. — Интереснее всего было работать с огнем: среда не очень комфортная, ощущения необычные. Но зато сейчас знаю, как нужно вести себя в этих ситуациях. Психологическая подготовка в армии необходима, тем более в силах специальных операций. Тут мало быть физически крепким — важно не упасть духом, в нужный момент сохранять спокойствие и уверенность. Все это достигается в ходе таких занятий. Думаю, что знания, навыки и подготовка, которые приобретаются в армии, пригодятся мне и после увольнения из Вооруженных Сил.

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора