Объявление

Командование в/ч 30151 приглашает ветеранов и гражданское население принять участие 23 сентября в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 65‑летия воинской части.

Место проведения мероприятия: Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь (военный городок). Начало: 10.00.

В программе мероприятия — торжественный митинг, показательные выступления роты почетного караула Минской военной комендатуры, воинов сил специальных операций Вооруженных Сил, показ вооружения, военной и специальной техники, выступление артистов Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Телефоны для справок: (8 029) 822‑76‑24, (8 029) 132‑45‑11, (8 033) 351‑75‑68.