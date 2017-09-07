Орудие – основное, расчёт – правофланговый

В артиллерийской батарее назначается основное орудие. На марше оно является направляющим, во время решения боевых задач располагается в центре огневой позиции, оно же осуществляет пристрелку и выполняет другие ответственные функции.

Как пояснил начальник штаба гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона капитан Денис Демидок, в расчет основного орудия назначаются наиболее подготовленные военнослужащие подразделения. С ними я и познакомился на Гожском полигоне, где сейчас организован полевой выход 350‑й группы артиллерии 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

В тот день с гаубичной самоходной артиллерийской батареей старшего лейтенанта Александра Китика проводилось комплексное контрольное занятие с боевой стрельбой.

Командир орудия — сержант Алексей Мозговой. Это наиболее опытный военнослужащий расчета, он прослужил без малого 16 месяцев. До призыва успел хорошо потрудиться в народном хозяйстве, окончил государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей по специальности «слесарь по ремонту автомобилей — электрогазосварщик, водитель», а затем продолжил свое образование в Гродненском колледже бизнеса и права, где приобрел квалификацию юриста.

Механик-водитель рядовой Кирилл Левоненя в августе этого года в составе сводного расчета защищал честь Вооруженных Сил Республики Беларусь в ходе Армейских международных игр, в конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане. Вместе со своими товарищами занял второе место, был награжден серебряной медалью. Ранее солдат этот стал вторым в состязании на звание лучшего механика-водителя МТЛБ в белорусской армии. Кирилл окончил технологический колледж Гродненского государственного университета имени Янки Купалы с квалификацией «техник-технолог», до призыва трудился в ОАО «Гродно Азот» по своей специальности.

— За отличие в службе рядовой Левоненя уже не раз поощрялся вышестоящим командованием, — добавил старший лейтенант Александр Китик.

Ну а номер этого расчета рядовой Андрей Максимик прослужил пока немногим более трех месяцев, но уже зарекомендовал себя с положительной стороны.

Наводчик рядовой Артём Фесенко — один из лучших специалистов не только в дивизионе, но и, пожалуй, во всем объединении. Он стал победителем отборочного этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня» в Западном оперативном командовании, в дальнейшем защищал честь воинского коллектива ЗОК в этом же состязании в масштабах Вооруженных Сил.

…Руководитель контрольного занятия командир гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона майор Александр Курбат высоко оценил умелые практические действия подчиненных при штатном вооружении в ходе ратного экзамена. Впереди у них боевая стрельба дивизиона — и военнослужащие расчета основного орудия батареи во главе с сержантом Алексеем Мозговым к новому испытанию готовы.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора