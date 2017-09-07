Судьба человека – в его руках

На днях глава государства провел совещание с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения национальной безопасности. В числе прочих поднимался и вопрос о принятии новых мер по борьбе с пьянством. «Этот вопрос отдельно обсуждался — о принятии дополнительных мер по преодолению этой очень серьезной проблемы. Речь шла и об ограничении доступности алкоголя в торговых сетях — в магазинах и ряде других мероприятий. Признано необходимым проработать более глубоко и более взвешенно, комплексно. Того, что сегодня предлагалось, явно недостаточно, чтобы существенно продвинуться в решении этой проблемы», — заявил государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась. Он подчеркнул, что проблема пьянства существует и замалчивать ее никто не собирается. …Практически на каждый личный прием к главе военного ведомства приходят военнослужащие запаса с просьбой разрешить встать в армейский строй еще раз. Причина вердикта «подлежит увольнению с военной службы…» у большинства обратившихся, как правило, — увольнение с военной службы «в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом о прохождении военной службы, являющегося основанием для досрочного расторжения контракта или прекращения его действия». Это если говорить языком закона, а если сказать попросту — управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Не стал исключением и личный прием, который провел вчера в Центральном Доме офицеров генерал-лейтенант Андрей Равков.

Еще в 1802 году в приказе М. И. Кутузова по корпусу «Об ответственности командиров за поведение подчиненных им солдат» указывалось на то, «чтобы во всех полках и командах командиры весьма наблюдали, чтобы люди ненадежного поведения, как то: пьяницы… ни за чем посылаемы и отпускаемы не были, за всякий дурной поступок такового шалуна ответственность не минует командира». Надо признать, что в наше время эта ответственность весьма сурова. «Человек ненадежного поведения» подлежит увольнению из рядов Вооруженных Сил — один раз и навсегда. Об этом мы постоянно пишем в «Белорусской военной газете. Во славу Родины».

Напомним еще раз. Статья 42 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» гласит: «Граждане, соответствующие требованиям, установленным для прохождения военной службы, могут добровольно поступать на военную службу по контракту на должности офицеров: впервые — в возрасте до 35 лет; офицеры запаса — в возрасте до 40 лет, ранее уволенные с военной службы только по основаниям, предусмотренным абзацем третьим части третьей, абзацем вторым части четвертой, частями пятой и девятой статьи 59 настоящего Закона, либо уволенные по аналогичным основаниям со службы в органах внутренних дел, Следственном комитете Республики Беларусь, Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, органах финансовых расследований, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, а в отдельных случаях старше 40 лет — по решению Президента Республики Беларусь». Это же касается солдат и матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов запаса.

Таким образом, военнослужащие запаса, уволенные с военной службы в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом о прохождении военной службы, являющегося основанием для досрочного расторжения контракта или прекращения его действия, а также в связи с систематическим (более двух раз в течение года) невыполнением военнослужащим условий контракта и по другим причинам, предусмотренным данным Законом, не могут быть приняты на военную службу по контракту.

Об этом информируют личный состав в воинских частях и в организациях, доводя приказы и приводя примеры. Почему же тогда каждый месяц находятся люди, обращающиеся в подобных случаях к министру обороны с просьбой не увольнять или принять повторно на военную службу по контракту?

Отто фон Бисмарк утверждал: «Глуп тот, кто учится на своем опыте, я предпочитаю учиться у других…».

Чем же руководствуются некоторые военнослужащие, садясь за руль подшофе? Надеются избежать расплаты, верят в счастливый случай, в благосклонность сотрудников ГАИ — или просто самонадеянны и глупы? Ведь, отдавая себе отчет в том, что идут на нарушение, они, не в силах управлять собой, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни окружающих. Как доверять таким людям управление коллективом? Хоть маленьким, хоть большим…

Мне, например, всегда кажутся жалкими мужчины, стоящие перед министром обороны, как нашкодившие мальчишки в детском саду, и бормочущие: «Я больше не буду», «Простите», «Это в последний раз»… Согласитесь, судьба каждого человека — в его руках. И позорные увольнения «за пьянку» — в первую очередь собственное решение того или иного военнослужащего.

На это было указано вчера и старшему лейтенанту из Брестского гарнизона. Решение по его вопросу было принято отрицательное.

Непонятно, на что рассчитывал он, записываясь на личный прием к министру обороны, учитывая тот факт, что решение по дальнейшей его службе было уже принято Офицерским собранием воинской части: исключить из Офицерского собрания.

Напомню: за совершение проступка, нарушающего Кодекс чести офицера, Офицерское собрание вправе применить к офицеру (проходящему военную службу) следующие меры общественного воздействия: объявить товарищеское предупреждение; возбудить ходатайство о снижении в воинской должности; возбудить ходатайство о снижении в воинском звании на одну ступень; исключить из Офицерского собрания. Решение, принятое на общем собрании, является окончательным и представляется командиру (начальнику) для реализации в установленном порядке не позднее трехдневного срока.

Как мы видим, решений могло быть несколько, однако в этом случае принято самое суровое. Видимо, были на то веские причины у коллег офицера.

«Разница между человеком и животным — в том, что познавательные способности животного ограничиваются тем, что мы называем инстинктом, тогда как основная познавательная способность человека есть разум, — писал Лев Толстой. — Пчела, собирающая корм, не может иметь никаких сомнений о том, хорошо или дурно собирать его. Но человек, собирая жатву или плоды, не может не думать о том — не уничтожает ли он на будущее время произрастания хлеба или плодов?». Нельзя, выпив рюмку, а затем вставив ключ в замок зажигания и нажав педаль газа, не думать в том, что завтра ты можешь не просто «выехать из армии», но и оказаться за решеткой.

Между преступлениями и проступками очень тонкая грань, зачастую по незнанию или глупости ее легко перейти. Поэтому, совершая поступок, думайте о будущем, о его последствиях, чтобы потом, как говорил классик, не было мучительно больно. К тому же каждый офицер всегда несет дополнительную ответственность за поддержание своей чести. Роняя ее, он роняет не только свое личное достоинство, но и честь всего офицерского корпуса.

Подчеркну: основные проблемы, озвученные в ходе личного приема, касались прохождения военной службы.

А вот одна гражданка, жительница Минской области, обратилась к главе военного ведомства с вопросом, который не входит в компетенцию Министерства обороны. Женщину внимательно выслушали, приняли ее обращение к сведению.

В то же время гражданам, записываясь на личный прием, не следует забывать, что в соответствии с Законом «Об обращениях граждан и юридических лиц» разрешено отказывать человеку в личном приеме, если вопрос, с которым он обращается, не относится к компетенции организации. Должностные лица также имеют право прекратить переписку с заявителем, обращающимся в одну и ту же организацию, к компетенции которой рассмотрение таких обращений не относится. Закон уточняет и расходы, которые могут быть взысканы с заявителей в случае систематического направления необоснованных обращений. К ним отнесены суммы, подлежащие выплате экспертам, почтовые расходы и расходы, связанные с выездом на место рассмотрения обращения.

Напомним, что любой житель республики может адресовать свой вопрос главе военного ведомства или специалистам структурных подразделений Министерства обороны по электронной почте: modmail@mod.mil.by или посредством электронного обращения на интернет-портале Министерства обороны www.mil.by/ru/el_reception/.

Личный прием граждан министром обороны Республики Беларусь проводится в первую среду каждого месяца. Предварительная запись осуществляется по телефонам в Минске (8 017) 297-11-19 и 297‑12‑12, а также через интернет-портал Министерства обороны или по письменному заявлению.

Подполковник Елена Затирка, «Ваяр»