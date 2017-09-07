На базе 1‑го зенитного ракетного дивизиона 115‑го зенитного ракетного полка для учеников средней школы деревни Черни был проведен урок мужества на тему «Вооруженные Силы Республики Беларусь: история и современность», посвященный 100‑летию Вооруженных Сил.
Офицеры подразделения провели для школьников экскурсию по воинской части, рассказали о возможностях зенитного ракетного комплекса С‑300, быте военнослужащих срочной службы, распорядке дня.
На позиции дивизиона ребята ознакомились с автомобильной техникой. Им удалось посидеть на месте водителя автомобильного тягача МАЗ‑543. Офицеры стартовой батареи продемонстрировали школьникам перевод пусковой установки из походного положения в боевое.
По завершении урока мужества на память о посещении дивизиона, каждому классу был подарен армейский вымпел. Возможно, для кого-то из ребят этот день повлияет на выбор будущей профессии.
Майор Дмитрий Перковец