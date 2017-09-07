На военном факультете в Белорусской государственной академии авиации состоялся ритуал приведения к Военной присяге курсантов набора нынешнего года

Это был радостный, солнечный день. Душа пела при виде подтянутых, в новенькой форме новоиспеченных курсантов и сияющих лиц их родных и близких, приехавших на торжество со всех уголков Беларуси. Приподнятому настроению способствовала духовая музыка в исполнении военного оркестра Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

К курсантам обратился проректор по государственной авиации — начальник военного факультета в БГАА полковник Андрей Говин. Он напомнил о том, что быть в готовности защитить Родину, родных и близких — священная, почетная конституционная обязанность каждого гражданина.

И вот уже над строевым плацем академии авиации звучат знакомые каждому настоящему мужчине слова Военной присяги: «Я, гражданин Республики Беларусь… торжественно клянусь…». Родители с волнением вглядываются в лица сыновей. Курсантский строй безукоризненный, ведь за плечами у будущих офицеров месяц общевоенной подготовки. За это время сделаны первые шаги в становлении в воинском коллективе, адаптации к условиям военной службы и учебы…

С важным в жизни курсантов событием поздравил начальник управления военного образования Вооруженных Сил полковник Игорь Слуцкий.

Высокий уровень обученности первокурсников и строевой слаженности подразделений отметил начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил полковник Игорь Завидняк. Он назвал безупречной организацию мероприятий, которые проводят должностные лица военного факультета. А как заказчик кадров для Вооруженных Сил офицер считает высоким уровень подготовки в академии специалистов беспилотной авиации. Отрадно, что и конкурс при поступлении на факультет по специальности «беспилотные авиационные комплексы (государственной авиации)» из года в год неуклонно растет.

От лица родителей выступил командир одной из воинских частей ВВС и войск ПВО подполковник Павел Оскерко:

— Выбор наших сыновей — надеть курсантские погоны и посвятить жизнь служению Отечеству — вызывает особое уважение и гордость. Принесение присяги ставит их в один ряд с дедами и прадедами, которые, не щадя себя, сражались на фронтах Великой Отечественной войны за мирное небо, за наше будущее.

В рамках торжества личному составу военного факультета, участвовавшему в параде войск Минского гарнизона в ознаменование Дня Независимости Республики Беларусь (Дня Республики), были объявлены благодарности Президента Республики Беларусь, им вручили нагрудные знаки «Участник парада».

…Звучит военный марш. Чеканя шаг, личный состав проходит перед почетными гостями, руководством факультета и многочисленными родственниками. Этот четкий марш обозначил для первокурсников начало напряженной и интересной учебы, овладения профессией защитника Родины.

Полковник Анатолий Ермалович