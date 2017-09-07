Золотые колосья армейского характера

Битва за урожай завершается. «Битва» — одно это слово вдохновляет на образы батальных сражений. Танки, самолеты, ракеты… И уж никак не вырисовывались в этой картине мирные образы: комбайны, тракторы, бортовые грузовики, пока уборочная кампания не превратилась в настоящую всенародную битву за урожай. Почему битву? Потому что продовольственная безопасность — основа суверенитета страны.

Помните старинные белорусские поговорки: «Чужымi прысмакамi не пад’ясi», «Уласны каравай смачнейшы»?.. А потому на уборку, как принято, вышли всем миром. Армия не осталась в стороне, внеся свой ощутимый вклад в общенациональный каравай весом свыше семи миллионов тонн зерна.

Сегодня это уже история. От июля нас отделяют не только два летних месяца уборочной кампании. Многое пришлось переосмыслить, пережить заново.

Сводки с полей, по своей динамике и напряженности еще совсем недавно напоминавшие о настоящих сражениях, с каждым днем становятся все короче. В докладной записке руководителя оперативной группы об участии личного состава и техники Вооруженных Сил Республики Беларусь в оказании помощи сельскохозяйственным организациям в уборке урожая 2017 года осталось всего две строки — это Минская и Могилевская области. Здесь военными перевезено 20 и 15 тысяч тонн грузов соответственно. То есть в общей сложности на элеваторы доставлено 1.750 условных железнодорожных вагонов ржи, пшеницы, ячменя, овса. Для сравнения: это почти 40 эшелонов. Много!.. Но ведь и потрудились самоотверженно. Как говорят белорусы, работали «от темного до темного».

Сколько раз по дороге на машинный двор наши корреспонденты слышали, как опытные седовласые председатели нахваливали своего лучшего работника. Говорили и о том, что он дисциплинирован, за исправностью машины следит ревностно, больше вcех выполняет рейсов, не допускает потерь зерна и пережога горючего. Причем в девяти случаях из десяти передовиком оказывался не бывалый механизатор, а двадцатилетний солдат срочной службы, прибывший в хозяйство со своим подразделением для оказания помощи сельчанам. Эдакий Иван Бровкин нашего времени.

Художественный фильм режиссера Ивана Лукинского «Солдат Иван Бровкин» вышел на экраны в далеком уже 1955 году. Картина имела невероятный успех.

Главный герой нерасторопный и невнимательный Иван Бровкин в родной деревне не находил себе места. В отличие от своих друзей, он ни в поле работать не умел, ни дома не мог найти себе занятие. Непутевый, одним словом… А переломным этапом в жизни парня стала армия.

Служба Ивана Бровкина началась не очень хорошо. Однако командиры и верные друзья помогли ему не только освоить науку побеждать, но и понять такие простые и одновременно сложные житейские истины. Вскоре Бровкин становится лучшим солдатом в части, а дома — парнем золотые руки и самым завидным женихом. Мировоззрение главного героя изменила служба в армии.

И как показывает практика, таких Иванов Бровкиных в Вооруженных Силах не один, не два — тысячи. Простых белорусских парней, которым командиры помогли обрести смысл жизни, научив быть полезными обществу.

Справедливости ради отмечу: ведь и большинство передовиков уборочной «в погонах» до службы в Вооруженных Силах, увы, не были героями своего времени. Таковыми они стали в армии. Она как плавильный котел — убирает из золотоносной породы все примеси, по крупицам выкристаллизовывая драгоценный металл. Воспитывает в человеке то, что во все времена ценится на вес золота, — преданность своей земле и народу.

Полковник Андрей Соболевский, «Ваяр»