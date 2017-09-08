Без тыла нет побед

В рамках учения войск противовоздушной обороны вооруженных сил государств — участников Объединенной системы ПВО СНГ «Боевое содружество — 2017» зенитчики и авиаторы выполняют сложнейшие учебно-боевые задачи… Но есть и те специалисты в погонах, кто не покидает полевой лагерь и выполняет при этом задачи тылового обеспечения — не менее важные.

Наш корреспондент побывал в автономном полевом лагере белорусской группировки войск — и убедился в том, что у нашей армии по-настоящему надежный тыл.

— Крепкий тыл всегда был залогом качественного выполнения военнослужащими задач боевой подготовки, — отметил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по тылу — начальник управления полковник Юрий Пейганович. — И это учение не стало для нас исключением — еще задолго до прибытия на Ашулук мы наладили взаимодействие с 185‑м центром боевой подготовки и применения Воздушно-космических сил Российской Федерации, органами военного сообщения. Были произведены детальные расчеты обеспечения нашей группировки войск всем необходимым: продовольствием, запасами питьевой воды, горючим и смазочными материалами. И хочу заметить: это лишь небольшая часть мероприятий, проведенных вверенным мне личным составом. У нас имеется богатый опыт проведения подобных мероприятий, и каждый раз мы стараемся совершенствовать подходы к выполнению задач в области тылового обеспечения.

В беседе Юрий Михайлович рассказал также об одной из особенностей этого учения: белорусские военнослужащие впервые были размещены в автономном полевом лагере, предоставленном коллегами-россиянами.

— Лагерь представляет собой модульную систему палаток, оборудованных кондиционерами, систему душевых кабинок, комнат для умывания и многое другое, — пояснил полковник Юрий Пейганович. — Для проживания личного состава созданы более чем удобные условия. Можно сказать, чувствуем себя здесь как дома. Отдельно хочу поблагодарить за кропотливый труд заместителя командира 1‑го зенитного ракетного полка по тылу — начальника тыла майора Игоря Радюка. На плечи этого офицера легла задача по тыловому обеспечению полевого лагеря на протяжении всего тактического учения подразделений зенитных ракетных войск с боевой стрельбой и совместного учения «Боевое содружество — 2017». И с этой задачей он справился достойно.

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…Я посетил столовую автономного полевого лагеря. Просторное чистое помещение, обеденные столы аккуратно выставлены в ряд в ожидании военнослужащих… В воздухе витает приятный запах белорусских щей. Вот-вот начнется обед.

— Ну как, приятно пахнет? А на вкус еще приятнее — у нас лучшие повара, — произносит начальник продовольственной службы командования ВВС и войск ПВО подполковник Александр Сычёв. — Питание в лагере организовано на самом высоком уровне. Учитывая особенности климата, в целях безопасности мы используем одноразовую посуду. И вся приготовленная пища проходит контроль качества — спасибо медицинскому персоналу лагеря. Все это в комплексе исключает возможность заражения личного состава различными инфекционными заболеваниями.

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А еще стоит отметить работу специалистов службы горючего и смазочных материалов. Об особенностях заправки горючим военной техники рассказал начальник службы ГСМ управления тыла ВВС и войск ПВО подполковник Владимир Трубеко.

— Мероприятия по обеспечению горючим и смазочными материалами являются неотъемлемой частью совместного учения, — заметил офицер. — Подготовка к Ашулуку началась еще за два месяца до убытия на российский полигон — были отобраны наиболее опытные специалисты нашей службы, тщательно проверены автомобильная техника и средства заправки ГСМ. Помимо этого, произвели расчет расхода топлива как для зенитных ракетных войск, так и для авиации, которая базируется на аэродроме Приволжский. Дополнительная потребность в горючем была согласована с коллегами из России — они, в свою очередь, предоставили нам необходимое его количество.

Горючее, как известно, называют кровью моторов. И даже самый подготовленный боевой расчет, подчеркнем, без своевременной заправки не сможет выполнить задачу.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото Дениса Малышица

Ашулук — Минск