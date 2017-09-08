«Боевое содружество – 2017»: задачи выполнены!

Вчера на полигоне Российской Федерации Ашулук завершилось учение войск противовоздушной обороны государств — участников Объединенной системы ПВО СНГ «Боевое содружество — 2017». В ходе него коалиционной группировкой войск вооруженных сил Армении, Беларуси, Кыргызстана и России были успешно выполнены все поставленные задачи. Как уже сообщала наша газета, в этом учении приняли участие более двух тысяч военнослужащих, было задействовано около 200 единиц вооружения и специальной военной техники, в том числе около 60 единиц авиационной техники. Вчера расчеты ЗРК С-300 1 зрп поразили четыре ракеты-мишени четырьмя пусками.

По окончании тактических маневров коалиционной группировки войск состоялось торжественное закрытие учения «Боевое содружество — 2017». Наиболее отличившиеся военнослужащие были награждены руководящим составом вооруженных сил государств — участников учения ценными подарками. Как отметил в выступлении министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, наши военнослужащие уверенно выполнили все учебно-боевые задачи в рамках «Боевого содружества — 2017». Теперь им предстоит убыть в пункты постоянной дислокации. Передислокация будет осуществляться воздушным и железнодорожным транспортом. Более подробный материал о завершающем этапе учения читайте в следующем выпуске нашей газеты.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото Дениса Малышица