«Через века, через года…»

73 года никто из родственников красноармейца Григория Ключника, погибшего при освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, не знал, где он принял последний бой и упокоился навеки. Но благодаря помощи руководителя Калинковичско-Мозырского военно-исторического клуба «Поиск» Евгения Сергиенко мрак неизвестности, длившейся десятилетия, был рассеян.

Стрелок Григорий Ключник служил в отдельном лыжном батальоне 193‑й стрелковой дивизии, которой командовал Герой Советского Союза генерал-майор Андрей Фроленков. Он был солдатом исключительной храбрости, во время боев проявлял и умение, и решительность. Однажды во время атаки при освобождении белорусской земли Григорий Нестерович первым ворвался в окоп и уничтожил троих гитлеровцев. Личным примером он увлек отделение за собой. Вместе с боевыми товарищами он закрепился на занятом рубеже. 7 декабря 1943 года Григорий Ключник был награжден медалью «За отвагу».

В донесениях 193‑й стрелковой дивизии есть запись от 23 января 1944 года: «Овладев дорогой Озаричи — Савичи, войска перешли в наступление. Уничтожено два взвода противника, подавлено две минометные батареи, три станковых пулемета. 895‑й стрелковый полк и отдельный лыжный батальон продвинулись на 100 метров…».

Бывший заместитель командира 895‑го стрелкового полка полковник Я. А. Лебедев в книге «Помнит Днепр-река» писал: «Ожесточенные бои мы вели зимой 1943–1944 гг. в районе Капличей, Савичей, Озаричей и Рыловичей, что северо-восточнее Калинковичей…».

В одном из тех кровопролитных боев 24 января 1944 года и погиб Григорий Ключник. Его погребли в двух километрах юго-восточнее деревни Савичи… В 1965 году останки красноармейца Григория Ключника и других павших бойцов были перезахоронены в братскую могилу в самом населенном пункте. Здесь на мемориальной плите есть и имя Григория Нестеровича Ключника…

В июле нынешнего года могилу, в которой среди 465 павших воинов покоится стрелок Григорий Ключник, навестили его родственники. Вместе с зятем Григория Нестеровича Николаем Маланченко приехали внучки героя — Светлана и Елена, а также правнуки — Максим и Лера.

— Мы приехали, чтобы побыть на этом святом для нас месте, — сказал Николай Маланченко. — Это наш долг.

Николай Николаевич поместил в капсулу землю с места боев, чтобы отвезти ее в Черниговскую область. Это родина красноармейца Ключника, там похоронена его мать Мария Васильевна, ожидавшая возвращения сына с войны до последних своих дней. И теперь он к ней вернулся — вот так, в виде капсулы с белорусской землей, за которую отдал жизнь!

Виктор Гормаш