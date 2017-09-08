Дело мастеров боится

В соединениях и воинских частях нашей страны продолжается работа по подготовке к предстоящему совместному стратегическому учению вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017». Не стал исключением и 108‑й отдельный полк материального обеспечения: с начала текущего года его специалисты выполнили большой объем работ.

Основная задача 108 опмо — подвоз материальных средств для обеспечения боевой подготовки и повседневной деятельности соединений и воинских частей Западного оперативного командования.

Много внимания уделяют состоянию техники и сооружений на территории полка. Так, за прошедший период 2017 года специалисты воинской части провели ремонтные работы на трех хранилищах: облегченные металлические ворота из металлопрофиля были установлены взамен деревянных. Кроме того, осуществляется замена мягкой кровли на хранилищах, где размещена техника длительного хранения.

— Также мы проводим ряд мероприятий по поддержанию элементов парка — пункта технического обслуживания и ремонта, пункта чистки и мойки машин, стоянки дежурных средств, контрольно-технического пункта — в готовности к применению, — отметил в беседе командир полка подполковник Демьян Ящук. — Наши специалисты провели косметический ремонт ПТОР: заменили ворота и обшили металлопрофилем основные помещения, заменили оконные проемы.

Не так давно поступила в полк и была введена в эксплуатацию моечная машина Karcher. За ней закреплены ответственные должностные лица, оборудовано специальное техническое помещение. Также оборудован навес для дежурных средств, проведен косметический ремонт КТП.

Необходимо заметить, что все эти мероприятия были выполнены силами личного состава и гражданских специалистов полка без привлечения внешних ресурсов — сторонних организаций и подрядчиков.

По словам подполковника Демьяна Ящука, в данный момент закупаются материалы для замены ворот еще одного хранилища на территории полка. Близятся к завершению работы по ремонту железобетонного забора, ограждающего парк боевых машин. Завершен ремонт аккумуляторной зарядной станции.

В сентябре на базе полка пройдут традиционные сборы с военнообязанными. Военнослужащие запаса освежат знания по общевойсковым предметам, значительную часть времени уделят обслуживанию техники длительного хранения. Такие сборы для 108‑го отдельного полка материального обеспечения уже стали традиционными.

— Хочу выразить огромную благодарность офицерам и прапорщикам части, — подчеркнул подполковник Демьян Ящук. — Особо отмечу подполковника Андрея Семёнова, старшего прапорщика Виктора Кшивицкого, прапорщика Эдуарда Сивицкого. В нашем полку достойно исполняют должностные обязанности и военнослужащие, и гражданский персонал. Все мы — большая и дружная армейская семья, в которой принято поддерживать друг друга, оказывать необходимую помощь товарищам.

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора