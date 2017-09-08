ИСУ‑152 в подарок Турову

Вчера в самом сердце белорусского Полесья — в городе Турове Житковичского района состоялась торжественная церемония передачи экспоната самоходной артиллерийской установки ИСУ‑152 представителям местных органов управления как памятника на центральной площади города. Символично, что легендарная самоходка фронтовых лет и памятный знак были установлены здесь накануне праздника — Дня танкистов.

…Самоходные артиллерийские установки для Турова — знак приближения Великой Победы. Именно на артиллерийские части Красной Армии в 1944 году были возложены задачи по освобождению этого города от немецко-фашистских захватчиков и уничтожению немецких дотов.

Сегодня — спустя семьдесят три года после тех событий — самоходная артиллерийская установка ИСУ‑152 вновь появилась в Турове. В этот раз она заняла свое почетное место на центральной площади города как символ ратного подвига и героизма воинов‑освободителей.

— Не так давно к нам обратились жители Турова с просьбой установить памятник на территории города, — отметил в беседе начальник бронетанкового управления Министерства обороны Республики Беларусь полковник Олег Фомин. — Руководство военного ведомства не могло отказать в такой просьбе, и мы стали изучать, какой образец техники достоин занять почетное место на главной городской площади. В результате изучения исторических документов, общения с руководством Житковичского района и администрации Турова решили, что это непременно должна быть самоходная артиллерийская установка.

Силами местных властей был изготовлен памятный знак с описанием технических характеристик ИСУ‑152. Замечу, что основной вклад в подготовку образца бронетехники и передачу его в Туров внес генерал-майор запаса Игорь Лотенков. Именно он начинал работу в этом направлении — и в канун Дня танкистов благородное дело было завершено.

На мероприятии по передаче образца бронетанковой техники на открытии памятного знака присутствовали председатель Житковичского районного исполнительного комитета Дмитрий Гайкевич, генерал-лейтенант запаса Юрий Жадобин, генерал-майор запаса Игорь Лотенков, начальник бронетанкового управления Министерства обороны полковник Олег Фомин, другие генералы и офицеры, а также горожане — представители трудовых коллективов, члены ветеранской организации, учащиеся школ города, члены первичных организаций ОО «БРСМ».

Открывая памятник, представители местной исполнительной власти поблагодарили Министерство обороны за столь дорогой и памятный подарок городу, отметили высокий вклад советских танкистов в Великую Победу. Было подчеркнуто: в городе до сих пор помнят и чтят подвиги солдат, офицеров, подпольщиков и партизан тех времен.

— Хочу выразить искренние слова благодарности и признательности руководству Министерства обороны Республики Беларусь и лично министру обороны генерал-лейтенанту Андрею Равкову за столь ценный и памятный подарок — самоходную артиллерийскую установку времен Великой Отечественной войны ИСУ‑152, — отметил в своем выступлении перед горожанами и гостями Турова Дмитрий Гайкевич. — Теперь некогда грозное орудие будет служить напоминанием о событиях той страшной войны, о героизме нашего народа. Считаю, что год от года, от поколения к поколению таких памятных знаков по всей стране должно становиться все больше и больше. Они — как нить, связывающая нас с героическим прошлым.

После передачи экспоната боевой техники времен Великой Отечественной войны и открытия памятного знака на городской площади состоялся митинг. Затем почетные гости и участники церемонии возложили к памятнику воинам-освободителям венки и цветы, почтили их память минутой молчания.

В Туровском городском Доме культуры состоялся концерт Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь. По уже сложившейся традиции первому забравшемуся на технике мальчишке генералы и офицеры вручили от бронетанкового управления новенький шлемофон.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора