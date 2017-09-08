Отзовитесь, кто знает, кто помнит!

Во время работ вдоль железной дороги Брест — Гомель недалеко от станции Нахов специалисты Калинковичского участка защитных лесонасаждений нашли армейскую алюминиевую флягу времен Великой Отечественной войны. Фляга была 1940 года выпуска, так называемая пятикрутка. На ней виднелись выцарапанные узоры и буквы. При дальнейшем осмотре находки удалось прочесть: «Ливенцов А. П. 1916–1943 г. Амурская обл., гор. Свободный». Лесоруб Сергей Мельниченко заинтересовался судьбой хозяина фляги и обратился за помощью ко мне, руководителю Калинковичско-Мозырского военно-исторического клуба «Поиск».

Благодаря архивам интернет-сайтов «ОБД Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа» любой желающий может найти данные о родственниках, погибших или выживших на войне. Но в базах данных А. П. Ливенцова не нашлось…

Надеясь, что с фамилией вышла небольшая ошибка, проверили разные варианты ее написания: Левенцов, Ливинцов, Левинцов… Но также никого не нашли! Казалось, что положительного результата в поиске мы уже не добьемся.

Но вдруг в час ночи в моем доме раздался телефонный звонок. Это был член клуба «Поиск» Владимир Гимбут, педагог средней школы № 16 города Мозыря. Ему удалось найти данные на нашего героя! Заменив в фамилии фронтовика предпоследнюю букву «о» на «е», он запустил в поиск фамилию Ливенцев. И в базе данных «Память народа» нашел хозяина фляги. Им был лейтенант Алексей Петрович Ливенцев, 1916 года рождения, командир взвода противотанковых ружей 2‑го отдельного противотанкового батальона 12‑й истребительной бригады 61‑й армии Центрального фронта. Его призвал в ряды Красной Армии Свободненский РВК Амурской области 2 октября 1938 года.

В наградном листе, датированном 30 октября 1944 года, написано, что офицер был удостоен медали «За боевые заслуги». Там же отмечено: «Участвуя в боях с 20 мая 1943 г. по 18 июня 1943 г. в составе 2‑го отдельного противотанкового батальона, 18 июня 1943 года получил тяжелое осколочное ранение». Из журнала боевых действий 12‑й истребительной бригады удалось узнать, что в указанный период соединение вело боевые действия в районе населенных пунктов Новая Деревня, Выселки, Горяны Калужской области.

В июне 1943‑го бригада получила приказ командующего инженерными войсками 61‑й армии об укреплении тылов. Солдатам приходилось и отбивать налеты авиации противника, и заниматься разминированием полей, и вести огонь по позициям противника, иногда — работать и отстреливаться под непрерывным вражеским огнем. Возможно, во время одного из таких обстрелов Алексей Петрович и получил тяжелое ранение.

После выздоровления офицера признали не годным к военной службе. Как же его фляга оказалась в белорусских лесах? Ведь ранение лейтенант Ливенцев получил на территории России… К сожалению, точно уже ничего нельзя установить. Возможно, при отправке в госпиталь Алексей Петрович подарил (обычная практика для фронтовиков) флягу одному из однополчан — так она вместе с товарищем Ливенцева оказалась в нашей местности. Известно, что осенью 1943 года воины 61‑й армии освобождали населенные пункты Полесской области.

Еще мы узнали, что на момент награждения медалью Алексей Петрович являлся инвалидом III группы и работал на мельзаводе № 5 в должности заведующего складом. Награду фронтовику вручили 6 ноября 1945 года.

Всю собранную нами информацию мы отправили в город Свободный, в редакцию газеты «Зейские огни». Мы надеемся найти родственников лейтенанта Алексея Петровича Ливенцева, узнать больше о его судьбе, а также передать военную реликвию наследникам воина. А может, удастся получить сведения об участи второго хозяина фронтовой фляги.

Евгений Сергиенко