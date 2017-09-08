День белорусской письменности в Полоцке объединил три праздника — 500‑летие белорусского книгопечатания, 1155‑летие города и непосредственно День письменности.

Древний город белорусской земли принимал праздник родного слова уже в третий раз. 2 сентября здесь собралась многотысячная армия гостей из самых разных уголков нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. К его открытию на просторных улицах, площадях и скверах было высажено триста тысяч цветов, город принарядился, похорошел.

«Беларускі шлях»

В нынешнем году церемония открытия праздника началась в час, когда солнце стало клониться к закату. И началась не с традиционного концерта, а с художественно-театрализованного действа «Беларускi шлях». Зрители увидели творческие номера белорусских мастеров искусств и самодеятельных художественных коллективов, театрализованные эпизоды с видеорядом. А затем небо над ночным Полоцком разукрасило во все цвета радуги большое лазерное шоу.

День открытия праздничного мероприятия превратился в большую просветительскую площадку. В Полоцком государственном университете прошла научно-практическая конференция «Полоцкие чтения», а совсем рядом, на расположенном на этой же улице стадионе «Спартак» проводились футбольные матчи и велогонки. Поднявшись по соседней, Нижне-Покровской улице к Софийскому собору, полочане и гости праздника становились свидетелями открытия памятного знака «Полацк — калыска беларускай дзяржаўнасцi».

В этот же день в Cофийском соборе состоялась презентация творческого проекта «Три Софии: София Полоцкая, София Новгородская, София Киевская», объединившего молодых художников. Здесь, на улице Замковой, 1, прошел и музыкально-поэтический проект «В начале было слово».

Конечно, очень хотелось побывать на всех праздничных мероприятиях. Одно из них — традиционный разнообразный по тематике фестиваль книги и прессы. В этот раз в его рамках состоялись презентация проекта «Янка Купала. 135» и общественно-культурная акция «Чытаем Купалу разам». А на выставке, посвященной 135‑летию Якуба Коласа, проходила презентация перевода на русский язык поэмы «Сымон-музыка».

К слову, на фестивале работали такие павильоны, как «Кнiгi i прэса Рэспублiкi Беларусь», «Добрую кнiгу — дзецям», «Друкарскi двор XVI стагоддзя».

3 сентября на просветительской площадке «Слова пiсьменнiка», где проходила автограф-сессия известных белорусских писателей, я повстречала председателя Минского городского отделения Союза писателей Беларуси Михаила Позднякова. Михаил Павлович рассказал мне о значимости праздника родного слова. Кстати, в руках он держал диплом, врученный возглавляемому им творческому коллективу за активное участие в Дне белорусской письменности в Полоцке. А буквально через час на главной сцене Дня белорусской письменности, расположенной на площади Свободы, среди семи других номинантов известному белорусскому поэту, переводчику, критику, лауреату литературных премий Михаилу Позднякову была вручена Национальная литературная премия Республики Беларусь.

…Даже отсюда, с третьего ряда, заметно было волнение каждого, кто выходил на главную праздничную сцену этого дня за наградой в самых различных номинациях, будь то «Лепшы твор прозы», «Лепшы твор публiцыстыкi», «Лепшы дэбют». Замечательные слова сказал для всех собравшихся на церемонию вручения Национальной литературной премии Михаил Поздняков:

— Самое главное — это духовное здоровье человека. И тот факт, что в нашей стране есть знаковый праздник — День белорусской письменности, еще раз подтверждает: нашему культурному наследию уделяется огромное внимание.

Не забудутся всем присутствующим слова и пожелания председателя Союза писателей Беларуси Николая Чергинца:

— Спасибо жителям Полоцка за красивый, чистый, гостеприимный, культурный город, в котором началась наша государственность. В День белорусской письменности мы приехали сюда со словом и за словом. Сегодня наш павильон «Слова пiсьменнiка» рассказал о том, как плодотворно во имя дальнейшего повышения уровня культуры, образования, национального искусства стремится работать Союз писателей Беларуси. Хочу сказать, что те, кто трудится с пером в руках, — это люди, которые сохраняют душу нашего народа.

…Вечным остается слово

День белорусской письменности отмечается с 1994 года. Проводится он с целью пропаганды лучших традиций национальной культуры, печатного слова в исторических и культурных центрах, с которыми неразрывно связана жизнь известных деятелей страны. Полоцк, Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев…

В рамках праздника состоялось гашение почтового конверта с маркой «День белорусской письменности», праздничная служба — в Богоявленском соборе, посадка туй в Саде Молитвы при соборе с участием представителей творческой интеллигенции. К слову, при этом соборе во второй половине XVII столетия существовала школа, в которой учился, а затем и преподавал Симеон Полоцкий. В Музее белорусского книгопечатания прошла историческая реконструкция «Путешествие в школу прошлого: один день из жизни гимназистки XIX столетия».

В этот теплый сентябрьский день в центральной библиотеке состоялось открытие фотовыставки «Пiсьменнiк i час» Михаила Крыжановского. Известный фотохудожник эту праздничную выставку посвятил юбилеям Янки Купалы и Якуба Коласа.

Следует сказать, что у Центральной библиотеки имени Франциска Скорины — большая история. Библиотека была открыта в 1919 году, ее фонд составлял 20 тысяч экземпляров книг, а читателей в библиотеке было более тысячи человек. Сегодня ее фонд — более 93 тысяч экземпляров, количество же читателей приближается к 10 тысячам. Библиотекари к юбилею белорусского книгопечатания подготовили библиографический справочник «Даследчыкi Полаччыны».

По пути к еще одной просветительской площадке — выставке «Полоцк на памятных монетах Республики Беларусь» — я встретила поэтессу Валентину Поликанину. Ее книга поэзии и прозы «Не сдавайся времени, душа!» — в книжной экспозиции библиотеки, приуроченной к юбилею Полоцка. Именно в этой книге есть стихотворение, посвященное Евфросинии Полоцкой:

Волнует душу росписи

прилежность,

Здесь тайнопись открылась

не вполне.

Но облик твой, божественный

и нежный,

Всей сутью проступает

на стене…

Лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь в номинации «Художественная литература» Валентина Поликанина сказала:

— День белорусской письменности — это счастье встречи с одним из любимых городов белорусских, счастье встречи с творческими людьми, которых знаешь и любишь всей душой. Радостно то, что разные, неповторимые и талантливые люди имеют возможность встретиться на таком интересном и необходимом для культурной жизни страны мероприятии, поделиться новыми стихами, отрывками прозы. Все мы приехали в древний и в то же время такой современный Полоцк с добрыми мыслями, надеждами и пожеланиями.

Ирина Бурак, фото автора, Тамары Бунто и Михаила Крыжановского

День белорусской письменности отмечается с 1994 года. Проводится он с целью пропаганды лучших традиций национальной культуры, печатного слова в исторических и культурных центрах, с которыми неразрывно связана жизнь известных деятелей страны. Полоцк, Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев…

Николай Чергинец:

— Спасибо жителям Полоцка за красивый, чистый, гостеприимный, культурный город. В День белорусской письменности мы приехали сюда со словом и за словом. Хочу сказать, что те, кто трудится с пером в руках, — это люди, которые сохраняют дущу нашего народа.

Михаил Поздняков:

— Самое главное — это духовное здоровье человека. И тот факт, что в нашей стране есть знаковый праздник — День белорусской письменности, еще раз подтверждает: нашему культурному наследию уделяется огромное внимание.