С юбилеем!

Сегодня — 65 лет ­полковнику в отставке ­Александру Авраменко.

Александр Сергеевич родился в семье рабочих в селе ­Маеровка Новобугского района Николаевской области в Украине. После окончания школы с 1969 по 1970 год работал электросварщиком на Черноморском ордена Ленина судостроительном заводе в городе Николаеве.

В 1970 году Александра Авраменко призывают на военную службу, а через два года он становится курсантом Полтавского высшего военного командного училища связи. Годы обучения в военном училище сформировали у Александра Авраменко характер и твердую жизненную позицию. Профессиональные навыки обучения и воспитания личного состава будущим офицерам закладывали в те годы преподаватели, командиры и начальники военного училища — высочайшие профессионалы своего дела.

Первая офицерская должность лейтенанта Александра Авраменко — командир учебного взвода 1613‑го отдельного учебного батальона связи. Затем он прошел ступени военной карьеры от командира 26‑й отдельной роты связи до командира кадра отдельного полка связи (тылового пункта управления) 184‑го отдельного полка связи КБВО и всегда проявлял безупречные профессиональные и высокие личные качества.

В 1988 году окончил Военную академию связи, а в 1989‑м возглавил 86‑ю бригаду связи КБВО. Репутация требовательного и справедливого командира сопровождала полковника Александра Авраменко в течение всей службы в должности комбрига, а это без малого 10 лет.

В 1999 году Александр Сергеевич был назначен главным инженером — заместителем начальника управления связи Главного штаба Вооруженных Сил. Его военная служба завершилась в 2002 году. На парадном кителе офицера — множество наград, в их числе орден «Знак почета» и медали «За безупречную службу» II, III степени.

На днях приказом начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь полковник в отставке Александр Авраменко был награжден ценным подарком — макетом пистолета ТТ.

Уважаемый Александр ­Сергеевич! От всей души поздравляем вас с юбилеем. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и большого человеческого счастья от друзей и коллег по работе и службе!

Управление связи Генерального штаба Вооруженных Сил и войска связи Вооруженных Сил