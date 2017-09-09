Недавно на полигоне Российской Федерации Ашулук завершилось учение ­войск противовоздушной обороны вооруженных сил государств — участников Объединенной системы ПВО СНГ «Боевое содружество — 2017». В составе коалиционной группировки войск военнослужащие Армении, Беларуси, Кыргызстана и России уверенно дали отпор условному противнику в воздухе и на земле.

Как уже сообщалось в нашей газете ранее, в совместном учении приняло участие более двух тысяч военнослужащих, около двухсот единиц вооружения и специальной военной техники.

Воины нашего 1‑го зенитного ракетного полка осуществляли боевую стрельбу из зенитных ракетных комплексов С‑300П. Авиаторы в/ч 19764 выполнили задачи по бомбометанию на учебно-боевых самолетах Як‑130. Примечательно, что эти самолеты были впервые задействованы в столь масштабных учениях, проходящих за пределами Республики Беларусь.

…На командном пункте «Ясень», где дислоцируется объединенный командный пункт коалиционной группировки войск, многолюдно. Корреспонденты из стран СНГ прибыли на полигон Ашулук, чтобы стать свидетелями демонстрации боевой мощи зенитчиков и авиаторов. Вне всяких сомнений, этого момента с нетерпением ждали и многие военнослужащие, которые несколько месяцев неустанно готовились к учению.

По замыслу заключительного этапа, коалиционной группировке ­войск предстояло отразить массированный ракетно-авиационный удар, а также уничтожить условные незаконные вооруженные формирования.

И вот над наблюдательной площадкой на предельно малой высоте пролетели четыре Су‑27, заставив вздрогнуть зрителей. Десятки объективов фотоаппаратов и видеокамер следят за растворяющимися в облаках боевыми самолетами. Через несколько десятков секунд на воздушной сцене появляется другая пара истребителей — радиотехническими войсками в контролируемой воздушной зоне была обнаружена цель, по характеристикам соответствующая крылатой ракете. Не проходит и минуты, как на фоне неба появляется серое облачко: ракета-мишень успешно уничтожена.

Еще несколько раз условный противник пытался прорвать оборону коалиционной группировки ­войск, но тщетно — небесные стражи надежно охраняют воздушные рубежи.

Затем появляются самолеты дальней, штурмовой и бомбардировочной авиации. Среди них и наши Яки. Невооруженным глазом с наблюдательной площадки видно, как несколько белорусских бомб с ювелирной точностью поражают укрытые позиции НВФ.

Успешно выполнив все задачи, авиация передала эстафету зенитным ракетным подразделениям коалиционной группировки войск. Сегодня зенитчики будут охотиться за ракетами-мишенями «Кабан», «Пищаль-Б» и «Армавир».

Этот бой был еще скоротечнее — ЗРК коалиционной группировки войск плотным огнем пресекли попытки условного противника нанести ракетный удар по важным целям. Безоблачное небо перестало быть таковым — около шестидесяти ракет, выпущенных из зенитного ракетного вооружения коалиционной группировки войск, оставили свои автографы на небосклоне…

В боевой стрельбе по ракетам-мишеням отличились подчиненные командира 1 зрп подполковника Евгения Кокурина. Гродненские «трехсотчики» захватили и уничтожили четырьмя ракетами четыре воздушные цели — и благодаря этому закономерно завоевали себе место на пьедестале почета победителей по соседству с лидскими авиаторами.

И вот последняя ракета вонзилась в небо. Из доклада стало ясно: прятавшаяся там ракета-мишень уничтожена. А это означало, что боевая стрельба окончена.

Руководство учения и члены Координационного комитета по вопросам ПВО СНГ убыли на ­кратковременное совещание для обсуждения результатов заключительного этапа совместного учения.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков в своем обращении к участникам учения отметил:

— Завершился один из основных этапов учения войск противовоздушной обороны вооруженных сил государств — участников Объединенной системы ПВО СНГ «Боевое содружество — 2017», и завершился он более чем успешно. Сегодняшний день показал, что коалиционная группировка войск в полной мере способна выполнить задачи по пресечению нарушений воздушного пространства наших государств, действий авиации условного противника. Все вопросы боевой подготовки были отработаны с должным качеством. Военнослужащие государств, которые участвовали в этом масштабном мероприятии, проявили хорошие навыки в овладении вверенной техникой. Поздравляю всех участников совместного учения с достойными результатами боевой стрельбы.

Комментарием о прошедшем учении поделился командующий 4‑й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Виктор Севостьянов. На данном учении Виктор Михайлович исполнял обязанности командующего объединенной группировкой авиации и войск ПВО СНГ.

— Как вы могли наблюдать, все мишени уничтожены, в секторе целей нет, воздушные объекты также отсутствуют, — отметил генерал-лейтенант ­Виктор Севостьянов. — ­Высокий уровень ­боевой подготовки продемонстрировали все боевые расчеты государств — участников Объединенной системы ПВО СНГ. Общая оценка действий военнослужащих — «отлично».

Затем руководящий состав совместного учения вручил наиболее отличившимся военнослужащим ценные подарки и памятные сувениры.

Впереди у белорусских военнослужащих не менее важное мероприятие боевой подготовки — совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017». Нет сомнений в том, что и это ратное испытание наши воины выдержат достойно.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора и Дениса Малышица