Бронетанковое вооружение: топ достижений

На праздники принято дарить подарки виновникам торжества. Но в День танкистов основной довольствующий орган танковых подразделений — бронетанковое управление (БТУ) Министерства обороны — не ждет подарков. Офицеры управления и подчиненные воинские части сами дарят подарки нашим Вооруженным Силам! Подробнее об основных достижениях БТУ и новинках бронетанкового вооружения — в этом материале.

Т‑72БМ1

Чуть больше года назад белорусская модификация основного боевого танка Т‑72Б заявила о себе настолько громко, что самые популярные интернет-поисковики не справлялись с запросами… Танкостроители и танкисты из многих стран мира пытались найти хоть какую-то информацию о танке Т‑72БМ1, на котором наша сборная приехала на танковый биатлон в Алабино. И, замечу, тщетно! Не было тогда информации об этой боевой машине на просторах Глобальной сети. Да и сейчас все ограничивается скудными релизами…

Она действительно такая секретная? Конечно, нет! Знайте: первая белорусская модернизация танка Т‑72Б была произведена в 814‑м центре технического обеспечения силами войсковых специалистов‑ремонтников и сотрудников компаний «Пеленг» и «Корпорация «Уралвагонзавод». После серьезных доработок боевая машина получила прицел наводчика многоканальный «Сосна-У», а также комплект датчиков — датчик ветра, атмо­сферного давления, наклона, крена и тангажа, датчик положения пушки.

И еще: специалистам удалось сделать так, чтобы об их детище модернизации заговорили все и всерьез. Впервые представленный общественности в подмосковном Алабино фактически новый образец бронетехники продемонстрировал самый высокий процент поражения целей — более 85 % попаданий. Это ли не повод гордиться!..

Т‑72Б3

В отличие от предыдущего образца бронетехники, Т‑72Б3 уже неплохо изучен иностранными специалистами во время проведения соревнований по танковому биатлону. И вот первая партия новых образцов таких танков в июне этого года прибыла в Беларусь и была поставлена на вооружение.

Т‑72Б3 — новейшая российская модификация танка Т‑72 со всеми последними доработками, которая отличается новым двигателем мощностью 1.130 лошадиных сил и более совершенной системой управления огнем. Танк получил также бортовые экраны с комплектом съемной модульной защиты и прицел наводчика многоканальный «Сосна-У», а также комплект датчиков метеоусловий и автомат сопровождения целей.

Проверку «боем» эта новинка бронетанковой техники прошла во время международного конкурса «Танковый биатлон — 2017», где нашим танкистам довелось сражаться за победу с экипажами из 19 стран мира. Следующее мероприятие, где модернизированные танки смогут проявить себя, начнется уже на следующей неделе — совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017».

МБТС «Кайман»

Еще одна бронемашина, о которой много говорили и спорили военные эксперты, — мобильное бронированное транспортное средство «Кайман», произведенное в ОАО «140‑й ремонтный завод».

История создания нового колесного броневика достаточно проста. Стране нужна мобильная армия с эффективным вооружением и, соответственно, новая техника, способная отвечать современным вызовам: об этом заявил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 24 июня 2014 года в ходе рабочей поездки в ОАО «140‑й ремонтный завод». Тогда же глава государства поставил задачу создать отечественную бронемашину для нужд белорусской армии. И начались работы по созданию «Каймана».

Спустя три года новый бронеавтомобиль успешно выдержал госиспытания и был принят на вооружение белорусской армии.

Неудивительно, что именно десантники и разведчики удостоены чести получить новые «Кайманы» в будущем, ведь основное предназначение броневиков — участие в разведывательных и диверсионных операциях, патрулирование и сопровождение колонн, проведение миротворческих и милицейских операций, ведение действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

БТР‑70МБ1

ОАО «140‑й ремонтный завод» успешно завершило опытно-конструкторскую работу по модернизации БТР‑70 до уровня БТР‑70МБ1 и государственные испытания этого образца. Реализация проекта проводилась за счет собственных средств предприятия. По информации, предоставленной начальником бронетанкового управления Министерства обороны полковником Олегом Фоминым, уже поставлено в войска десять образцов модернизированного бронетранспортера. В частности, и эту новинку также получат воинские части и подразделения ССО.

В ходе реализации проекта специалистам завода удалось значительно улучшить ходовые и защитные характеристики бронетранспортера, а также внести ряд изменений в эргономику машины, при этом изменения не коснулись башенного пулеметного вооружения — оно осталось штатным. БТР‑70МБ1 получил водометный движитель от БТР‑80 и более мощный силовой агрегат — 8‑цилиндровый дизельный двигатель ­КамАЗ‑7403.10. Это потребовало изменения в конструкции агрегатов трансмиссии, в том числе применения новой раздаточной коробки и приводов ее управления, а также доработки корпуса машины.

Была существенно изменена компоновка забронированного пространства. Так, для обеспечения комфортного размещения военнослужащих в десантном отделении его высота увеличена на 14 сантиметров, а для удобства выхода из машины расширены проемы боковых люков с установкой в них двустворчатых дверей.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора и из архива агентства