Что нам стоит танк построить?

Реставраторы ИКК «Линия Сталина» за полгода собрали уникальную реплику самоходной артиллерийской установки СУ‑76М

Уже сегодня, во время празднования Дня танкистов, в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» гостям праздника и журналистам будет представлен уникальный образец бронетехники — созданная практически с нуля самоходная артиллерийская установка СУ‑76М. Почему именно эта самоходка? Насколько сложно воссоздавать макет по чертежам и с какой деталью пришлось изрядно потрудиться при создании образца?.. На все напрашивающиеся вопросы нашему корреспонденту ответили сами реставраторы ИКК «Линия Сталина».

Вначале было…

…Даже не слово, а переданная с артиллерийских складов Вооруженных Сил Беларуси охолощенная пушка ЗИС‑3 1942 года выпуска. Уже получив ее, реставраторы ИКК «Линия Сталина» Владимир, Максим и Алексей Якушевы и Александр Микалуцкий приступили к поиску образца бронетехники, где эта пушка могла применяться. И нашли самоходную артиллерийскую установку времен Великой Отечественной войны СУ‑76. Интерес мастеров‑умельцев подогревался еще и тем, что в Беларуси таких самоходок не осталось.

— Работы по созданию ходового макета мы начали выполнять полгода назад — в начале 2017‑го, — рассказал Александр Микалуцкий. — Создание СУ‑76М началось с разделки корпуса БМП‑1 и сваривания новой коробки корпуса самоходки, в которую установили мотор и трансмиссию. Мотор позаимствовали у ГАЗ‑66, главную передачу и ведущие катки — у гусеничного тягача ГТ-МУ. Причем замечу: наш ходовой макет является практически идентичным по размерам, массе и мощности реальному образцу бронетехники. Так, мощность двигателя у реального образца была около 125 л. с., у газовского мотора — почти 120. С учетом того что наша машина немного легче оригинала за счет применения металлических листов, а не брони, удельная мощность реплики и оригинала будет примерно равна.

Создав корпус, реставраторы ИКК «Линия Сталина» установили 76,2‑мм пушку ЗИС‑3. И начали работы по созданию рубки боевой машины.

— Пушка здесь — фактически единственная оригинальная деталь от той самоходки, — пояснил директор по развитию ИКК «Линия Сталина» Михаил Метла. — Все остальное — изготовлено нашими специалистами самостоятельно или заимствовано у других образцов советской бронетехники. Почему именно СУ‑76М? Это второй по массовости образец бронетехники, который применялся во время Великой Отечественной войны. Кроме того, мы проводим различные исторические реконструкции, во время которых часто не хватает сил для поддержки действий пехоты — а самоходка как нельзя кстати подойдет для этой роли. Надеюсь, что эта СУ‑76М отметится и в кино. В этом и особенность нашего музея — все образцы техники должны ездить и участвовать в реконструкциях.

Оттого и планов на будущее очень много, в том числе по реставрации или созданию других образцов. Но мы пока их озвучивать не станем — следите за релизами!..

Не копия, а реплика

— Массогабаритный макет создавался по реальным чертежам — нам помог их найти хороший и давний друг. Мы их внимательно изучали, просмотрели множество фотографий реальных образцов. Затем в результате обсуждений, порой даже проводя мозговой штурм, придумывали способ создания той или иной детали… Но называть копией эту машину неправильно, это, скорее, реплика — воссоздание утраченного образца, — заметил Александр Микалуцкий.

— Каждый из балансиров пришлось разрезать и подгонять под размеры реальных деталей, ведь у БМП‑1 они заметно длиннее, — рассказывает самый старший в династии реставраторов Якушевых, Владимир. — Это годами отработанная технология: разрезаешь балансир посередине, отрезаешь лишнее, вставляешь металлический штифт и обвариваешь деталь по кругу. Сложного ничего нет, но времени занимает прилично.

Интересный факт: после того как все детали уже были готовы, реставраторы полностью собрали образец бронетехники из неокрашенных и необработанных деталей — и убедились в том, что каждая из них находится на своем месте, идеально подходит и не требует доработки. После этого все вновь разбиралось, и проводилась так называемая постобработка — пескоструение и покраска грунтом и несколькими слоями краски.

— Сейчас мы собираем уже полностью готовый образец, никаких доработок он не требует. Если всем вместе взяться, справимся буквально за полдня — и он сможет выехать из бокса своим ходом, — уверен Александр Микалуцкий.

Самая сложная деталь — траки!..

— Что было самым сложным при создании СУ‑76М? — не мог не поинтересоваться я.

— Не выполнить задачу! — почти в один голос произнесли реставраторы.

— А если серьезно, то самой трудной в изготовлении деталью, на удивление, оказались траки. Машина АТ-П, с которой были позаимствованы гусеницы, очень долго стояла на земле — траки были практически недееспособны. Пришлось разбирать каждую гусеницу, с трудом выбивая при этом ржавые пальцы, разрабатывать каждый трак и вырезать отверстие для зуба ведущего катка, потому что гусеницы и катки были позаимствованы от разных бронемашин… Представьте себе: на каждой гусенице около 80 траков, то есть нам пришлось более 160 деталей вручную обжигать, разрабатывать, вырезать и красить, — продолжил свой рассказ Александр.

— Ну а люк? Он ведь тоже не оригинальный, как я понял. Разве изготовить литой люк не оказалось сложнее траков?

— Люк на самом деле не литой, но нам приятно, что вы перепутали его с оригиналом! — улыбнулся собеседник. — Мы сначала хотели изготовить люк из листа металла, но потом в результате изучения множества фотографий поняли: нам нужен не штампованный, а именно литой, чтобы создать максимально точную копию бронемашины. Чертежи и размеры были, а дальше понадобились только кропотливый труд и время. Кусочек листа металла наваривается на кусочек трубы и потихонечку наращивается, наваривается… Затем уже готовую деталь обрабатываем абразивным камнем для придания реалистичности литья — таким образом у нас получился люк, который действительно трудно отличить от литого. Мы и сами удивлены, насколько качественно и реалистично он выполнен!..

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора