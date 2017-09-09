Манёвренные и комфортные

В 297‑й центральный узел фельдъегерско-почтовой связи поступили новые подвижные средства связи

Вчера начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев вручил водителям 297‑го центрального узла фельдъегерско-почтовой связи новенькие автомобили LADA Largus Cross. Партия универсалов российского производства поступила в центральный узел связи в рамках обновления парка подвижных средств связи для доставки служебной корреспонденции. Свое «крещение» автомобили пройдут во время совместного стратегического учения «Запад‑2017».

…На площадке возле административного здания Министерства обороны выстроены новенькие LADA, возле каждой из них стоит водитель 297‑го центрального узла фельдъегерско-почтовой связи. Обращаясь к военнослужащим, генерал-майор Олег Белоконев подчеркнул, что парк автомобилей Министерства обороны и Вооруженных Сил регулярно обновляется и качественно улучшается, машины на площадке — яркое тому доказательство.

Он вручил водителям старшему сержанту Артёму Панасенко и ефрейтору Дмитрию Паремскому ключи и документы от универсалов.

Высоко оценил машины и начальник 297‑го центрального узла фельдъегерско-почтовой связи подполковник Иван Дроздович. По его словам, они комфортные, маневренные, удобные для перемещения по городу, на них уже в ближайшие дни будут возложены важные функции по доставке корреспонденции в приписанные к узлу воинские части, управления Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил.

— Ранее мы использовали автомобили УАЗ, — пояснил в беседе Иван Иванович. — Это очень надежные и высокопроходимые машины, но далеко не всегда мы пользовались возможностями внедорожников. В городе, например, нужны были маневренные легковые автомобили. Изучив возможности современных легковых универсалов, мы пришли к выводу, что LADA Largus Cross — универсальный автомобиль, который подойдет и для доставки корреспонденции в городе, а при необходимости сможет проехать по небольшому бездорожью — он имеет клиренс почти 190 миллиметров.

По словам подполковника Ивана Дроздовича, ежедневно эти автомобили будут проезжать по Минску и окрестностям около 120–130 километров. Ну а за год, по самым скромным подсчетам, универсалы преодолеют около 30.000 километров, что составляет больше половины длины экватора!

— Но от УАЗов мы отказываться пока не планируем, — уверяет офицер. — На полигоны, полевые узлы связи и другие труднодоступные точки по-прежнему будут доставлять корреспонденцию внедорожники из Ульяновска.

— Раньше я ездил на УАЗе, до службы в армии — на МАЗе, — рассказал ефрейтор Дмитрий Паремский. — Конечно, разница — колоссальная. LADA очень быстрая, в ней есть все необходимое для удобной работы: кондиционер, парктроник, подогревы стекол, машина, одним словом — современная…

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото Владимира Блинова