Порхающие цветы

Среднестатистические познания мира бабочек ограничиваются, как правило, двумя-тремя названиями. Что нам известно? Капустница? Крапивница? Павлиний глаз? Кто-то, более продвинутый, назовет адмирала или махаона…

Хотя многим из нас доводилось хоть раз в жизни видеть моль, признать ее бабочкой мы не готовы. Ведь она так мало похожа на порхающие разноцветные создания… Но моль — тоже бабочка!

А в мире, оказывается, более 140 тысяч (!) их видов. Самой крупной является южноамериканская совка — ее крылья в размахе достигают 30 см. Существуют и крошечные формы, у которых крылья в размахе — около 3 мм, так называемые моли-малютки.

Интерес нашей собеседницы к миру бабочек в детстве привел к неожиданным результатам: маленькая девочка, став взрослой, стала создавать бабочек… из войлока.

Знакомьтесь: мастер Наталья Еленская.

— Расскажите, как и когда вы увлеклись войлоком.

— Шел 2010 год, я находилась во втором декретном отпуске. Увидела как-то в журнале войлочную работу и совершенно не поняла, как это сделано. На тот момент я умела шить, вязать, вышивать, имела представление о том, что такое макраме, как работают с кожей. Но смотрела на эти войлочные тапки и не понимала, как они сделаны. Мне захотелось разобраться. Я пошла в магазин «Шерстяной шкаф» (был такой) и купила немного шерсти. И мне она так понравилась! Это ощущение пушистости, воздушности!.. Ее гладишь как что-то живое, пахнет овечечкой… В общем, я влюбилась в материал.

Начала уделять валянию много времени. И даже была готова идти на то, что, к примеру, я не пойду с сыном в 10‑й раз на неделе в тот же «Макдональдс», а останусь дома и займусь валянием. И только теперь я стала чувствовать себя на своем месте, в гармонии с собой.

Потом выяснилось, что в нашем роду по мужской линии были шаповалы — делали валенки. Так что в каком-то смысле я продолжаю дело предков.

— Какой была первая работа?

— Многие начинают с броши-мака. Красное с черным смотрится нарядно. И я не исключение, тоже сделала брошь в виде мака.

— Как пришло понимание процесса валяния: вы смотрели видео в Интернете, участвовали в мастер-классах, брали частные уроки у специалиста?

— Однажды я абсолютно случайно попала на мастер-класс — вместо своей подруги, у которой не получалось присутствовать самой. Задание было — свалять тапки. И я взялась за это дело, совершенно не представляя, насколько это трудно и долго. Тапки планировалось сделать 45‑го размера, а это значит, что заготовка была просто огромной — как доска для скейтборда. Я сражалась с ними часов пять, унесла домой и дома еще доваливала.

Конечно, эти тапки я никому не отдала. От них ощущения просто восхитительные!.. Под утро встаешь к плачущему ребенку, а они теплые, словно ждали тебя. И настроение сразу поднимается.

Следующим этапом было изучение специальной литературы. Я приобрела несколько книг по валянию, благо они уже существовали, и начала их штудировать. Однако не все было понятно. Потом стали появляться видеоматериалы, записанные мастер-классы. Я их внимательно просматривала. Но до всех тонкостей доходила сама, методом проб и ошибок.

Первыми работами я очень гордилась, щедро раздаривала, тешила свое эго — думала, что делаю невероятно прекрасные вещи… Теперь я бы их все забрала обратно, сделала бы все иначе и гораздо лучше…

Так что я не избежала стадии «энтузиазм новичка». Помню эту эйфорию: «я смогла!», «я умею!» Проходят годы — и понимаешь, что ничего на самом деле ты не умела тогда.

— На каком этапе приходит желание сделать оригинальную вещь?

— Сначала ты пытаешься повторить то, что понравилось из увиденного. Затем заказчики обращаются с необычной просьбой, и ты вдохновляешься. А бывает, приходишь в магазин, и тебе нравится какой-то оттенок шерсти — и ты уже представляешь, что из нее можно сделать. Или экспериментируешь с добавлением вискозы, шелка. И придумываешь вещь.

— Чем же привлекли вас бабочки?

— Это давнишняя история. В детстве я, впервые увидев бабочку, захотела разобраться, как она устроена… И ловили мы, дети, их нещадно, морили в одеколоне… Делали гербарии — и обязательно с бабочкой… Помню, как-то были с тетей на лугу, увидели бабочку-адмирала, и она говорит: эта бабочка занесена в Красную книгу, ни в коем случае не ловите ее. И как думаете, мы ее не тронули? Конечно, нам захотелось поймать ее в первую очередь… Я считаю своим долгом вернуть красоту бабочек миру.

А еще в какой-то момент мне стало неинтересно делать броши-цветы: их валяют все. И так я решила сделать павлиний глаз. Начала всматриваться — и недоумевать: как природа смогла создать такое великолепие, такое многообразие оттенков — переливы, переходы? Мне хотелось создать копию, максимально близкую к оригиналу, поэтому самым сложным оказалось подобрать оттенки. Стала потихонечку делать. Первые экземпляры, конечно, были весьма приблизительно похожи на павлиний глаз, хотя окружающие говорили, что красиво. А однажды я нашла крылышко павлиньего глаза, и мне удалось рассмотреть его с хорошим увеличением. Оно оказалось такое красивое: прямо покрыто золотом, и цвета совсем не те, что я использовала раньше… И я все поменяла. Конечно, теперь лучше разбираюсь в бабочках… Но каждый раз всматриваюсь в них заново — и всегда что-то отмечаю для себя.

Мне, кстати, стоило больших трудов добиться схожести оттенка крыльев лимонницы с природным. Очень нежный цвет. Помню, приходилось наслаивать, наслаивать… Но для меня это было важно.

— Для подбора оттенков вам достаточно той шерсти, что есть в продаже? Или приходится изобретать?

— Как оказалось, шерсть можно смешивать. Сочетание волокон разного цвета дает новые оттенки.

— А где черпаете информацию о бабочках?

— Моя настольная книга — «Энциклопедия природы Беларуси». Вдохновившись экземпляром, ищу фотографии хорошего качества в Интернете, изучаю, составляю схему.

— У вас есть любимая бабочка?

— Мне они все интересны. Изучение этой темы помогло понять, насколько природа совершенна, что каждое пятнышко — неслучайно, есть смысл в этом. Я изучила строение крыльев, сеточку прожилок, и могу сказать, что у каждого вида они свои. Но в познании мира бабочек я даже не на середине пути, а лишь в начале.

— На вашем панно представлена лишь часть бабочек…

— Да, но я, столкнувшись с тем, что люди не знают, как зовут ту или иную бабочку, решила подписать их. И если раньше мне заказывали «ту, беленькую, с точечками», то теперь говорят четко: «Одного адмирала, один павлиний глаз, одну крапивницу». Вот такой образовательный проект получился (улыбается).

Хочу в ближайшее время сделать коллекцию ночных белорусских бабочек. О них люди вообще практически ничего не знают. А они такие красивые, там такие сочетания цветов… Вы знаете, что есть и ночной павлиний глаз?

— Для серии ночных бабочек, я так понимаю, нужны цвета, приближенные к натуральному цвету шерсти, серому?

— На самом деле на крылышках ночных бабочек есть практически все оттенки. Это издалека кажется, что она вся серенькая, а начнешь всматриваться — тут тебе и красные точки, и фиолетовые крапинки, и зеленоватые полоски…

— Расскажите немного о технике, в которой вы работаете.

— Основу я делаю в технике мокрого валяния, это когда шерсть намыливается и уплотняется определенным образом, а рисунок наношу в технике сухого валяния. Для этого я использую очень тонкие иголочки с зазубринками, с помощью которых «вплетаю» другие цвета в основу. Затем вырезаю по контуру, закрепляю край, присоединяю брюшко и усики — и бабочка готова. Остается ее только высушить.

— Насколько ваши работы долговечны и практичны?

— Моих бабочек можно стирать, ничего не случится, если вы попадете под дождь. Войлок вообще надо еще постараться намочить — с него скатывается вода благодаря воздушной прослойке. Это свойство материала используют горцы — делают из него одежду. Кстати, открою маленький секрет: в вой­лочной сумке мороженое долго не тает, его спокойно можно донести домой целым из магазина.

— С результатами труда легко расставаться?

— Несложно. Я отношусь к этому так: ты даришь миру красоту. Вдохновилась, порадовалась, пока делала, так пускай и другие порадуются.

— Сколько бабочек уже «полетело» из ваших рук?

— Я не веду точный подсчет, думаю, около ста уже.

— Вы готовы делиться секретами изготовления бабочек?

— Я не считаю это секретом, мало того, в марте в одном из журналов по рукоделию был опубликован мой мастер-класс по изготовлению бабочки-крапивницы. Я потом интересовалась у главного редактора, есть ли отклики. Может, кто-то смог повторить и поделился результатом? Но пока нет откликов, хотя обычно после мастер-классов присылают фотографии, комментарии. Понимаю, что это трудоемкий процесс, здесь требуется терпение, хорошее зрение. Да и чтобы оттенки подобрать, время нужно…

Недавно у меня спросили: легко ли делать бабочку? Легко, отвечаю: делаем заготовку, берем узорчик, выкладываем, вышиваем, вырезаем — и готово. «А давно бабочек делаете?» Отвечаю: лет семь. «О, тогда понятно, почему так все легко и просто».

— Родные как относятся к вашему увлечению?

— Поддерживают, гордятся. Но бывает, что разложишь тоненькие пряди шерсти, подготовишь к работе — и вот заходит в комнату твое родное дитя и в каком-то неосознанном порыве набирает в грудь воздуха и делает так: фу-у‑у‑у‑у… И труд 30 минут — насмарку. Спрашиваешь: зачем ты это сделала? «Мама, я не знаю, но мне так захотелось…», — отвечает.

— Играет ли роль настроение, с которым мастер берется за работу?

— Садиться за работу надо с хорошим настроением, с плохим ничего путного не получится, будет только потрачено время и материал испорчен. Из-за этого часто людей творческих критикуют: мол, чего это они на диване лежат, ничего не делают, занимаются чем угодно, только не работой? А просто нет вдохновения! Надо поймать волну. Некоторые говорят, что следует просто сесть и начать делать, и в процессе работы придет вдохновение, но у меня так не получается. Может, не доросла еще до такого уровня (смеется). И с таким заказом будут сложности.

— Какие рекомендации вы дали бы тем, кто только начинает валять?

— Этот процесс понравится или не понравится сразу. Это незначительные финансовые вложения, которые приносят максимальную отдачу — в виде удовольствия. Можно начать с разноцветного кардочеса, он грубоват, но и из него можно сделать много интересных вещей. Благодарный, приятный материал. Сейчас в Интернете много бесплатной информации, как начать валять. Тонкости будут постигаться постепенно.

Беседовала Галина Боровицкая, фото автора