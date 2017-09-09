«Порядок в танковых войсках!..»

Заместитель командира танковой роты 355‑го гвардейского отдельного танкового батальона 120 омбр по вооружению гвардии лейтенант Роман Евхимик в подразделении новичок. В этом году он окончил военно-технический факультет в Белорусском национальном техническом университете и недавно прибыл в гвардейскую бригаду для прохождения службы.

— С юных лет меня привлекала техника, в частности автомобильная, — поделился в разговоре Роман. — Одно время мечтал стать водителем, гонять по Европе тяжеловесные фуры. А связать жизнь с армией посоветовали родители. Добавлю, что профессиональных военных до меня в семье не было: выходит, заложим традицию. Кстати, мои младшие братья Ярослав и Павел — выпускники кадетских классов в родном Слониме — уже пошли по моим стопам и стали курсантами факультета военной разведки Военной академии.

Когда я поступил на военно-технический факультет в БНТУ, меня больше привлекла бронетанковая техника. Изучать ее было гораздо интереснее в сравнении с автомобильной. И о выборе своей воинской специальности не жалею.

Большую поддержку в становлении меня как специалиста оказали командир роты гвардии капитан Антон Шалухо и заместитель командира батальона по вооружению гвардии капитан Антон Большаков. В батальоне — дружный офицерский коллектив, служить в этом подразделении для меня большая честь!

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Свою танкистскую специальность гвардии рядовой Алексей Бортник считает самой ответственной. Ведь если в реальном бою наводчик своевременно не поразит цель — артиллерийское орудие, гранатометную позицию, вражеский танк, пиши пропало…

— Родом я из столицы, до армии окончил Белорусский государственный университет культуры и искусств, где обучался по специальности «менеджер международных культурных связей», — рассказал Алексей. — Пришла повестка из военкомата. Затем для получения военно-учетной специальности я был направлен в 72 ОУЦ. Выучился на наводчика танка — и ни разу не пожалел, что мне выпало служить в танковом подразделении.

Честно признаться, осваивать ратную науку было нелегко, ведь до призыва мне нечасто приходилось соприкасаться со сложной техникой. Тем не менее свою армейскую специальность освоил успешно — на полевом выходе с контрольной стрельбой выполнил все на отлично.

Особый интерес для меня представляет стрельба штатным снарядом. Вот когда охватывает настоящий азарт, возникает стремление во что бы то ни стало поразить цель!.. И если попадание точное, испытываешь ни с чем не сравнимую радость и гордость за свой род войск.

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В отличие от Алексея Бортника, механику-водителю гвардии младшему сержанту Леониду Алисейко гусеничную технику доводилось эксплуатировать и до призыва. В родном Калинковичском районе парень окончил местный профессиональный аграрно-технический лицей, где получил специальность мелиоратора. Научился управлять гусеничным трактором и экскаватором, несколько месяцев трудился трактористом в СПК «Золотая дубрава».

А затем, как выяснилось, Леонид стал продолжателем традиции: в свое время в танковых войсках на Дальнем Востоке проходил срочную службу его отец.

— Самым значимым событием за время армейской службы стало для меня батальонное тактическое учение на полигоне Гожский зимой этого года в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил, — отметил собеседник. — Там наше подразделение выполняло стрельбу ночью. Для всех членов экипажа это было серьезное испытание. Батальон успешно справился с поставленными задачами.

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Гвардии сержант Кирилл Залогин родом из Светлогорска, до армии учился в Белорусском государственном университете физической культуры.

— Когда в военкомате мне сообщили, что буду танкистом, обрадовался, — рассказал командир боевой машины. — Решил, что служба обещает быть интересной, — так оно и оказалось. До армии я танка, как говорится, вживую не видел. А тут представилась возможность освоить грозную боевую технику.

Не скрою, что по прибытии из 72 ОУЦ на основное место службы — в 355‑й гвардейский отдельный танковый батальон 120 омбр — мне на первых порах пришлось нелегко. С утра и до позднего вечера приходилось трудиться в парке, готовить боевую машину к полевым выходам. Кстати, освоиться в качестве командира танка в воинской части мне очень помог наводчик гвардии рядовой Денис Щур. Он охотно делился опытом, советовал, как поступить в той или иной ситуации, помогал в обслуживании боевой техники.

…В июне этого года экипажу, которым командует гвардии сержант Кирилл Залогин, довелось принимать участие в соревновательном шоу «Танковый биатлон — 2017» в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Слаженные, грамотные действия позволили парням занять призовое место.

В день профессионального праздника этому экипажу вновь доведется продемонстрировать ратное мастерство для многочисленных зрителей, которые приедут на территорию историко-культурного комплекса, чтобы увидеть показательное выступление белорусских танкистов. Кирилл уверен: его подчиненные обязательно порадуют публику, заслужат зрительские аплодисменты.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора и Александра Гончарова