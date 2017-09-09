Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны танковых войск!

10 сентября Республика Беларусь и ее Вооруженные Силы торжественно отмечают День танкистов.

История танковых войск — это летопись немеркнущего подвига на фронте и в тылу во имя свободы и независимости Родины.

Самые яркие страницы истории наших танковых войск написаны в годы Великой Отечественной войны. Танковые формирования сыграли важнейшее значение в достижении успеха во всех ее крупнейших операциях. Советские танкисты покрыли себя неувядаемой славой в битве под Москвой, в Сталинградской и Курской битвах, в Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион», Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской, Берлинской, Маньчжурской и других операциях.

За мужество и героизм, проявленные в годы войны, более 259 тысяч солдат, сержантов, офицеров, генералов и танкостроителей награждены орденами и медалями, 1.142 танкистам присвоено высокое звание Героя Советского Союза, шестнадцати из них это звание присвоено дважды. Свыше четырехсот танковых и механизированных частей и соединений награждены орденами.

Современное поколение защитников Отечества достойно продолжает боевые традиции фронтовиков, настойчиво совершенствует боевое мастерство, служит примером выполнения воинского долга.

Оборонно-промышленный комплекс нашей страны эффективно решает задачи модернизации образцов бронетанковой техники и вооружения. Белорусский народ может быть твердо уверен — воины-танкисты наших Вооруженных Сил надежно обеспечивают мир и безопасность Республики Беларусь.

Поздравляю личный состав, ветеранов танковых войск, работников танкоремонтного завода и других предприятий оборонной промышленности со знаменательным праздником — Днем танкистов!

Счастья вам, доброго здоровья, благополучия, новых успехов в воинской службе и труде на благо нашей Родины — Республики Беларусь!

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков