Под рев моторов, грохот танков

Стучат горячие сердца.

Танкист — брильянт средь бриллиантов,

С особым духом храбреца!

Желаем счастья, настроения,

Не знать чтоб линии огня…

И не подводит пусть в сражении

Тебя, танкист, твоя броня!

Уважаемые танкисты центра технического обеспечения 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов!

День танкистов — один из самых значимых и почитаемых праздничных дней в Вооруженных Силах нашей страны.

Это не просто профессиональный праздник танкистов и танкостроителей, это дань заслуженного уважения военным специалистам. Благодаря воинам-танкистам наши войска добились серьезных побед в годы Великой Отечественной войны.

От всей души поздравляем ветеранов, а также всех воинов‑танкистов — солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров, ныне служащих и находящихся в запасе и отставке, членов их семей — с Днем танкистов! Крепкого вам здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо Республики Беларусь!

Коллектив отделения идеологической работы центра технического обеспечения 72 ОУЦ