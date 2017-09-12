День танкистов – наш праздник!

Праздничные мероприятия, посвященные Дню танкистов, в минувшую пятницу начались с чествования лучших танкистов нашей армии. На него собрались специалисты бронетанковой службы, войсковые ремонтники и представители всех управлений вооружения наших Вооруженных Сил.

Исполняющий обязанности заместителя министра обороны по вооружению — начальника вооружения Вооруженных Сил полковник Андрей Федин в своем выступлении подчеркнул значимую роль танкистов в обеспечении обороноспособности страны.

— Танкисты всегда отличались целеустремленностью, старанием и работой на результат, — отметил Андрей Валентинович. — Ведь танковый экипаж — это больше чем просто группа военнослужащих с определенным набором военно-учетных специальностей, танковый экипаж — это семья! И чувство коллективизма — самое главное в работе такого коллектива. Уверен, что танкисты и в ходе предстоящего учения докажут своим ратным трудом, что броневой щит страны — надежен.

Затем исполняющий обязанности заместителя министра обороны по вооружению — начальника вооружения Вооруженных Сил вручил грамоты и ценные подарки от имени главы военного ведомства наиболее отличившимся военнослужащим.

Вечером того же дня в клубе Военной академии «Ракетчик» состоялись торжественное собрание, посвященное Дню танкистов, и концерт творческих коллективов Вооруженных Сил Республики Беларусь и нашей страны. Танкистов, курсантов военных вузов и ветеранов бронетанковой службы поздравили со сцены известные белорусские артисты, в репертуаре которых были как современные композиции, так и песни времен войны. После этого для ветеранов и почетных гостей вечера состоялся прием от имени министра обороны.

В субботу и воскресенье в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь было проведено мероприятие «День танкиста», посвященное профессиональному празднику военнослужащих танковых войск. В ходе него гостям комплекса были традиционно представлены реконструкции событий времен Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. Состоялось показательное выступление танкистов из 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. К слову, мастерство владения грозной боевой машиной Т‑72Б демонстрировали неоднократные участники международного конкурса «Танковый биатлон» — гвардейцы капитан Дмитрий Артёмочкин, прапорщик Денис Моисеенко и ефрейтор Алексей Забалуев.

Кроме демонстрации возможностей нашего основного боевого танка, организаторы презентовали зрителям реплику самоходной артиллерийской установки СУ‑76М, которая была создана буквально с нуля реставраторами комплекса в рамках народного проекта «Эхо войны». Для гостей праздника были организованы фотозона, кинозал, детская комната, детский городок, катание на катамаранах и лодках, боевой технике и квадроциклах, а также анимационные аттракционы — стрельба из охолощенных пушки и стрелкового оружия времен Великой Отечественной. В рамках празднования Дня танкистов проводились военно-патриотические конкурсы и акции — «Стань танкистом» и «Поиск стрелкового оружия».

Всего в мероприятии приняло участие более 10 тысяч человек!

Продолжением празднования Дня города стали и мероприятия в столичном парке Победы, организованные создателями известной во всем мире компьютерной игры World of Tanks. В этом году компания проводила праздник совместно с Мингор­исполкомом и Министерством обороны Республики Беларусь. Территория парка превратилась в огромную площадку развлечений для детей и взрослых всех возрастов. Праздник в центре столицы (всего — более 45 площадок с различными забавами) проходил под лозунгом «День танкиста — наш праздник!».

От Министерства обороны в нем приняли участие оркестр Минской Военной комендатуры, военнослужащие Спортивного комитета Вооруженных Сил, а также представители воинских частей и соединений, дислоцирующихся в столице.

— С просьбой организовать конкурсы к нам обратились организаторы праздника, — рассказал заместитель начальника 1‑го отдела Спортивного комитета Вооруженных Сил подполковник Дмитрий Шустиков. — Исходя из нашей специфики, мы решили провести два конкурса — рывок гирь и дартс. Победителям и призерам вручали поощрительные призы от организаторов праздника. Признаюсь, я не ожидал такого ажиотажа возле нашей точки!..

Во время празднования Дня танкистов работала и фотозона, в которой для создания особого антуража разместились бойцы спецподразделения в экипировке и с оружием рядом с новым брендированным броневиком МЗКТ‑490100. Самым маленьким гостям праздника предложили попробовать себя в вождении радиоуправляемых уменьшенных копий бронетехники по специальной трассе, аналогичной широкоизвестной трассе «Танкового биатлона» в Алабино.

Также в парке Победы выступали известные артисты как белорусской, так и российской эстрады.

Завершился праздник салютом. По самым скромным подсчетам организаторов, в праздновании Дня танкистов приняло участие около 100.000 горожан и гостей столицы!

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Незадолго до начала празднования в столичном парке Победы Дня танкистов знаковое событие произошло в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны: на пресс-конференции, организованной компанией-разработчиком игры World of Tanks, руководитель глобальной студии спецпроектов Wargaming Александр Бобков передал директору музея Дмитрию Шляхтину… немецкую самоходную артиллерийскую установку «Штурмтигр» (Sturmtiger).

Разумеется, самоходка была не настоящей, а виртуальной, исполненной по технологии дополненной реальности. Однако ценность подарка от этого лишь выше, так как теперь посетители музея смогут рассмотреть каждую деталь виртуального экспоната как снаружи, так и внутри, побывать за рычагами… Все эти чудеса современных технологий стали доступны благодаря очкам смешанной реальности Microsoft HoloLens, также подаренных музею, и планшетам Lenovo.

Следует отметить также, что в мире всего два музея обладают ныне этим уникальным виртуальным экспонатом — танковый музей в британском Бовингтоне и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Будем надеяться, что этот подарок станет началом широкого развития виртуальных экспозиций нашего столичного хранителя военной памяти.

Майор Александр Холод, капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото авторов и Владимира Блинова