«Мираж», «Сова» и другие

На III Международном военно-техническом форуме «Армия‑2017» в Кубинке белорусские военные ученые продемонстрировали свои новые разработки

На стенде Министерства обороны Республики Беларусь были представлены учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» и государственное учреждение «Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь». Военными учеными демонстрировались разработки по таким актуальным направлениям, как беспилотники и их применение, системы моделирования военных действий, радиолокация, распознавание системы технического зрения, программное обеспечение.

На форуме в Кубинке впервые экспонировался модернизированный тактический беспилотный авиационный комплекс оптико-электронной воздушной разведки ВР‑12 с летательным аппаратом «Москит-Н», который отличается от своего предшественника увеличением дальности и продолжительности полета, оснащением тепловизионной системой воздушной разведки и полной автоматизацией выполнения полетного задания от взлета до посадки.

— Теперь мы можем вести разведку и в видимом, и в инфракрасном диапазонах длин волн. Стоимость данного комплекса, серийно выпускаемого открытым акционерным обществом «558‑й авиационный ремонтный завод», по сравнению с первыми экземплярами снизилась на 15 процентов. Комплекс ВР‑12 прошел испытания и закупается Министерством обороны Республики Беларусь, — сообщил начальник научно-исследовательской части учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» кандидат технических наук полковник Дмитрий Сахарук.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков во время ознакомления с экспозицией белорусских военных на выставке «Армия‑2017» особое внимание обратил на аппаратуру радиолокационного прикрытия объектов вооружения и военной техники «Мираж-П», разработанную совместно Военной академией Республики Беларусь и ООО «Оборонные инициативы», которая демонстрировалась впервые.

«Мираж-П» обеспечивает прикрытие объектов вооружения и военной техники от средств радиолокационной разведки воздушного базирования, работающих в режиме картографирования земной поверхности. По словам Дмитрия Сахарука, практически на всех летательных аппаратах стратегического назначения, летающих на большой высоте, установлена разведывательная радиолокационная аппаратура, дающая изображение с разрешением до десятков сантиметров. «Мираж-П» противодействует таким средствам разведки и позволяет как скрывать свою группировку, так и имитировать несуществующую.

— Таким образом, противник видит скопление бронетехники там, где ее нет. Аппаратура уникальная. В рамках научных исследований показываем, что практически и теоретически это возможно, что мы обладаем такими технологиями, — подчеркнул Дмитрий Сахарук.

Артиллерийская баллистическая станция и доплеровский измеритель скорости ДИС‑02, экспонировавшиеся на стенде в виде макета, обеспечивают адаптивную диаграмму направленности антенны, улучшение стабильности использования сигнала по частоте, повышение чувствительности приемного тракта, снижение массы устройства, уменьшение потребляемой мощности и предназначены для измерения начальной скорости снарядов калибра от 100 мм и выше.

Впервые на российском военно-техническом форуме была представлена новая совместная разработка Военной академии Республики Беларусь и ООО «Аэросистемы» — беспилотный авиационный комплекс малого радиуса действия «Каспер». По словам Дмитрия Сахарука, данный аппарат позволяет вести разведку на дальности до 30 км, его продолжительность полета — до двух часов. В перспективе на базе данной летающей платформы планируется создать барражирующий боеприпас увеличенного радиуса действия.

— Нам он интересен как летающая воздушная платформа, которая позволяет вести исследования в области систем навигации и управления и наведения, — отметил он.

Макет разведывательного модуля «Сова» для многоцелевой разведывательно-огневой группы на легкобронированных боевых машинах был представлен в виде оборудования, которое позволяет обеспечить обмен информацией между военнослужащими в движении и на месте. В состав модуля «Сова» включены комплексы разведки и огневого подавления.

— В комплексе разведки объединены системы, получающие информацию благодаря использованию радиоволн, инфракрасного излучения, видимого и звукового диапазонов. Все это комплексируется на базе информационно-управляющей системы «Альманах». Уникальная особенность предложения — все эти системы разработаны учреждением образования «Военная академия Республики Беларусь» и существуют в виде действующих макетов. Объединение разрозненных систем существенно повысило эффективность модуля, — пояснил Дмитрий Сахарук.

Впервые в Кубинке был представлен макет автоматизированной системы оповещения «Сигнал». Взамен традиционной системы оповещения для передачи сигнала управления белорусские военные ученые разработали свою новую уникальную систему, которая позволяет обеспечить взаимодействие между пунктами управления посредством обмена голосовыми и текстовыми сигналами и командами. Существенно расширены возможности по документированию, передаче телекодовой информации. По мнению разработчиков, главное достоинство «Сигнала» — обеспечение требуемой защиты информации от любого противодействия данной системе несанкционированного, доступа к ней.

Внимание специалистов, знакомившихся с экспозицией, привлекла новая уникальная совместная разработка УО «Военная академия Республики Беларусь» и ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» — комплект бортового оборудования БК‑100 для беспилотных летательных аппаратов весом до 200 кг.

— Мы предлагаем полный комплект всего бортового оборудования, который обеспечит возможность выполнения поставленных задач любой подвижной платформой. Мы обладаем методикой адаптации под любой тип подвижной платформы. И все это — законченное решение от одного производителя, — сказал Дмитрий Сахарук.

Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь» представило на форуме свою новую разработку «Радиолокатор подповерхностного зондирования».

Оба коллектива белорусских военных государственных учреждений были удостоены дипломов и памятных наград.

За время работы форума с инновационными разработками белорусских военных ученых ознакомились представители делегаций из России, Казахстана, Китая, Бельгии, Франции, Италии, Сирии, Израиля и других стран мира.

Лариса Ременьчик, «Ваяр», фото автора и из архива Военной академии