Мы снова вместе!..

…Нежаркое осеннее солнышко освещает величественный монумент, расположенные рядом с ним танки и САУ, а еще — большую группу людей в военной форме, школьников с цветами в руках. В мемориальном комплексе «Операция «Багратион», расположенном в Светлогорском районе Гомельщины, начинается торжественный митинг, посвященный Дню танкистов.

Именно здесь, на этом поле, 74 года назад размещался командный пункт 1‑го Белорусского фронта. И именно отсюда летом 1944 года танки фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского рванулись к Бобруйску, Осиповичам и Старым Дорогам.

Здесь началась операция «Багратион».

А сейчас здесь застыли четкие шеренги белорусских и российских воинов. Плечом к плечу стоят в строю солдаты 51‑й Оршанской Красно­знаменной, ордена Александра Невского гвардейской артиллерийской бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь и бойцы 4‑й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина, Краснознаменной дивизии имени Ю. Андропова Вооруженных сил Российской Федерации.

Выступают комбриг белорусских артиллеристов гвардии полковник Андрей Жидович и комдив кантемировцев гвардии полковник Андрей Колесников, ветеран-артиллерист полковник в отставке Юрий Шиков, россиянка гвардии лейтенант медицинской службы Марина Пушкарёва. Речи их по-военному коротки, конкретны и наполнены простой, как солдатская правда, мудростью: в наше неспокойное время надо держать порох сухим!

Объявляется минута молчания. Под щелчки метронома застывают шеренги артиллеристов и танкистов, замолкает говор в группках пионеров… И только едва слышный шелест знамен братских армий будто шепчет имена погибших на той страшной войне.

Солдаты, командиры и школьники возлагают цветы к памятнику.

У нас общее прошлое — величайшая в истории человечества война, герои, которых мы чтим и помним, и, конечно же, Победа. Та самая, которая «одна на всех», за которую наши народы заплатили огромную цену…

Именно поэтому как родных встречают танкистов‑кантемировцев в нашей синеокой. Поэтому на днях наши ребята пойдут в учебный бой вместе с российскими братьями по оружию. Мы снова вместе, и нам снова нужна победа — одна на всех…

Андрей Данилов, «Ваяр», фото автора