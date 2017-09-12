Особая обязанность. Истинно мужская

В минувшее воскресенье в райцентре Глубокое Витебской области в торжественной обстановке военнослужащие, призванные из запаса, приняли Военную присягу на верность Родине. Все они примут участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017».

…На центральной площади города непривычно многолюдно. Несколько сотен людей ожидают начала проведения армейского ритуала. А молодцеватые виновники торжества плечом к плечу и с оружием в руках — в едином строю.

На этот раз священные слова клятвы произнесли не юные воины… Десятки громких возгласов «Клянусь!..» прозвучали в тот день в самом сердце райцентра. Когда военнослужащие, призванные из запаса, приняли Военную присягу, с напутственной речью к ним обратился председатель Глубокского районного исполнительного комитета Олег Морхат.

— Уважаемые земляки, желаю вам достойно защищать свою родную землю, свои семьи. Многие из вас уже проходили военную службу — кто-то солдатом, кто-то офицером… Поэтому уверен, что вы справитесь со всеми тяготами ратных будней. Горжусь вами и вашим ответственным подходом к этому мероприятию. Я также прошел военную службу и знаю, как нелегко подчас бывает защитникам… Удачи в вашем непростом деле!

После прохождения торжественным маршем военнослужащие, призванные из запаса, убыли в пункт постоянной дислокации, где продолжатся занятия по предметам боевой подготовки под руководством командиров подразделений.

По окончании торжественного мероприятия военный комиссар Глубокского районного военного комиссариата подполковник Сергей Краснодубский пояснил:

— Гражданским персоналом и специалистами в погонах нашего военкомата в полном объеме и в установленные сроки были проведены мероприятия по оповещению военнообязанных, их медицинскому осмотру, выдаче имущества, военной экипировки… В ближайшее время им предстоит приступить к выполнению задач территориальной обороны — а это охрана и оборона важных объектов, борьба с незаконными вооруженными формированиями, поддержание военного положения в городе и районе совместно с представителями территориальных органов внутренних дел. Я уверен, что наши земляки успешно выполнят все задачи в ходе учебного сбора.

Впечатлениями поделились военно­служащие, призванные из запаса. Один из них — рядовой запаса Андрей Геращенко.

— Я долгое время работал в службе инкассации, — рассказал военнообязанный. — Поэтому отлично владею стрелковым оружием. В целом рад тому, что буду принимать участие в этом мероприятии.

К беседе присоединился рядовой запаса Николай Лешкевич:

— Я проходил службу близ Борисова, был связистом. Пусть и прошло много лет с момента моего увольнения в запас, все равно приятно снова надеть военную форму, ощутить себя в кругу боевых товарищей.

Старший лейтенант

Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора