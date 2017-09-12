Пункт назначения — память

Накануне совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017» для его участников была организована экскурсия в государственный мемориальный комплекс «Хатынь». Ее провела заведующая отделом экскурсионно-массовой работы Екатерина Зиброва, которая рассказала об истории создания мемориального комплекса. Здесь увековечена трагедия деревни, уничтоженной вместе с ее жителями немецко-фашистскими оккупантами 22 марта 1943 года.

Хатынь, как и десятки других белорусских деревень, не восстановилась из руин после окончания Великой Отечественной войны. А сотни других смогли возродиться. Трагедии, подобные той, что разыгралась в 1943‑м в Хатыни, случались не только в Беларуси: ее судьбу разделили десятки населенных пунктов в России и других странах…

Эта история, которую так подробно изложила Екатерина Зиброва, не могла оставить равнодушными российских военнослужащих. В том числе и ефрейтора Романа Марченко, у которого бабушка Светлана Михайловна — белоруска.

Многие услышали о трагической судьбе Хатыни и ее жителей впервые. Ведь только трое из этих парней в погонах уже бывали в Беларуси, причем рядовые Магомет Гандаров и Рамзан Мержоев — в детстве. А вот рядовой Илья Худалей, сын воина-интернационалиста Игоря Владимировича, приезжал в Беларусь не раз: его мать Наталья Павловна родом из Витебской области. К слову, прадед этого солдата Вениамин Фёдорович погиб под Минском при освобождении белорусской земли от немецко-фашистских оккупантов…

Военнослужащие посетили музей мемориального комплекса. Общее впечатление выразил рядовой Евгений Калмыков:

— Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы такие трагедии никогда больше не могли повториться!

В книге для гостей мемориального комплекса оставлена такая запись: «Выражаем глубокую благодарность коллективу государственного мемориального комплекса «Хатынь» за проведенную экскурсию и всему белорусскому народу за трепетное отношение к памяти жертв фашизма и павших воинов. Мы, российские военнослужащие, заверяем вас, что наша Родина верна этой памяти, объединяющей наши народы».

Елена Романова, «Ваяр», фото автора