Следуя традициям

На базе 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады состоялись состязания среди танковых экипажей

Участие в них приняли девять команд. Соревновались также танкисты 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады и гости из 1‑й гвардейской танковой армии Вооруженных сил Российской Федерации.

Как отметил в беседе командир 11 омбр гвардии полковник Александр Погуляйло, проводить подобные мероприятия между военнослужащими различных частей Западного оперативного командования стало доброй традицией. Такие состязания позволяют не только продемонстрировать свои навыки и умения, но и обменяться опытом.

Военнослужащие соревновались в переводе вооружения танка из походного в боевое положение, загрузке трех артиллерийских выстрелов. Кроме того, они демонстрировали свое мастерство в военно-прикладной эстафете. Не менее зрелищными оказались спортивные состязания: танкисты толкали 16‑килограммовые гири, перетягивали канат, метали гранату на дальность, выполняли подтягивание на перекладине.

В тот день, добавлю, состоялись не только соревнования. Для гостей мероприятия в прославленном соединении была организована экскурсия с посещением музея боевой славы 11 омбр и музея военного мундира, который также находится на ее территории.

Кстати, в годы Великой Отечественной войны 11‑й гвардейский танковый корпус, правопреемником которого является 11 омбр, входил в состав 1‑й танковой армии.

— Символично, что мы с российскими коллегами из 1‑й танковой армии отдаем сегодня дань памяти и уважения танкистам, которые в те далекие годы прошли немалый славный боевой путь и вместе штурмовали Берлин, — подчеркнул в беседе заместитель командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майор Андрей Жук.

Участники праздника армейских профессионалов приняли участие в торжественном собрании, праздничном концерте и возложении венков к памятнику воинам-освободителям — установленному в центре Слонима легендарному Т‑34. В июле 1944 года при его освобождении от немецко-фашистских захватчиков первым вошел в город именно такой танк.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора