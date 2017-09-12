Совместные усилия – и победа общая

По дороге на 227‑й общевойсковой полигон проезжаем несколько блокпостов. Вооруженные, экипированные в бронежилеты военнослужащие вежливо просят прибывших представить документы, тщательно изучают их, внимательно осматривают транспортное средство. Никаких претензий такие меры предосторожности и контроль не вызывают. Каждому понятно: только так можно обеспечить безопасность на полигоне, который совсем скоро станет ареной практических действий во время совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017».

…Нудный моросящий дождь зарядил с самого утра. Небо насупилось, тяжелые тучи нависли над полигоном. Земля быстро превратилась в вязкую, труднопроходимую грязевую кашу.

А военные инженеры заканчивали работы по оборудованию полигона. С высоты наблюдательного пункта все было видно как на ладони. Действия инженеров были быстрыми и слаженными, что и немудрено: каждый из них — профессионал.

Заместитель командира 7‑го инженерного полка подполковник Денис Василевич внимательно следил за происходящим. И, уделив несколько минут, ввел меня в курс дела.

— Оборудованием полигона занимается сводный отряд, сформированный из личного состава и техники нашего полка, а также инженерно-саперного батальона 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, иных воинских частей, — пояснил Денис Сергеевич.

Конечно, нельзя было не заметить большое количество инженерной техники, на которой мастеровито и сноровисто работали военнослужащие. Наши путепрокладчики БАТ‑2 и БАТ-М, экскаваторы ЭОВ‑4421, траншейные машины ТМК‑2 и ПЗМ‑2, автомобильные краны КС‑3579 и КС‑55727 давно зарекомендовали себя на деле с наилучшей стороны. В инженерных работах были задействованы также инженерная машина разграждения ИМР‑2М и экскаваторы ЭОВ‑3523, ЭОВ‑4421 — техника, прибывшая из Российской Федерации для участия в учении.

Подполковник Денис Василевич подчеркнул в беседе: подготовка полигона в инженерном отношении началась еще в начале июля — и сделано руками белорусских профессионалов в погонах действительно многое.

На расстояние более двух километров протянулись траншеи, оборудованные на позициях войск с помощью траншейной машины ТМК‑2. Еще около четырех километров траншей военные инженеры оборудовали для укладки кабелей при создании мишенной обстановки.

Экскаваторами было отрыто около 70 окопов для танков и БМП‑2, ЗПРК «Тунгуска», а также около 20 укрытий для техники, в том числе для командно-штабных машин. Более 20 километров колонных путей подготовили с помощью путепрокладчиков БАТ-М и БАТ‑2.

Необходимо подчеркнуть, что инженеры в погонах не просто оборудовали траншеи и огневые позиции — устроили их также одеждой крутости из жердей. Для этого военнослужащие использовали около 400 кубометров леса и около тонны металлической проволоки.

Изготовленные и установленные на полигоне различного рода инженерные заграждения — противотанковые и противопехотные, такие как рогатки, ежи, надолбы, проволочные заборы, — тоже дело рук белорусских военных инженеров. Кроме того, их стараниями были оборудованы два района развертывания командных пунктов.

Можно было смело за­явить: полигон в инженерном отношении готов.

…В тот день на 227‑м общевойсковом полигоне проводилась совместная тренировка с частичным использованием боеприпасов.

Наши отдельные механизированные батальоны со средствами усиления провели оборонительный бой, осуществили выход из боя и отход на отсечные позиции, перейдя частью подразделений к круговой обороне.

Удар условного противника был уверенно отражен! Четкие и слаженные действия военнослужащих не оставили тому никаких шансов.

Уже совсем скоро начнется совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017». И успешная совместная тренировка в преддверии него стала отличной заявкой на итоговый положительный результат.

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора