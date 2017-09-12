«Тосочка» заменит «Солнцепёк»

Генеральный конструктор НПО «Сплав» Николай Макаровец заявил, что поставки новейшей тяжелой огнеметной системы «Тосочка», которая придет на смену «Солнцепеку», заложены в российскую госпрограмму вооружений 2018–2025 годов.

Также гендиректор предприятия-разработчика сообщил некоторые технические подробности новой системы.

«Это развитие проекта «Солнцепек», однако у новой системы, в отличие от предыдущей, будет колесное шасси. Опыт эксплуатации ТОС в пустынных зонах показал, что колесные шасси им подходят лучше», — приводит РИА «Новости» слова гендиректора «Сплава».

Макаровец заявил также, что в разработке «Тосочки» учитывался опыт применения тяжелых огнеметных систем на ближневосточном театре военных действий.