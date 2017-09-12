«Тяжело в учении – легко в бою»

С призывником Владиславом Шевченко мы познакомились в военном комиссариате Мозырского, Ельского и Наровлянского районов Гомельщины в марте нынешнего года, когда он проходил медицинскую комиссию перед отправкой в войска. Серьезный и в то же время коммуникабельный юноша, выпускник Мозырского государственного политехнического колледжа, произвел весьма благоприятное впечатление: к выполнению воинского долга подходит ответственно, к службе морально и физически готов.

Владислав рассказал тогда, что оба его деда в свое время прошли армейскую школу: Анатолий Григорьевич Шевченко был механиком-водителем в Центральной группе войск, Владимир Александрович Кашевич — в Печах. Призывник много узнал об армии благодаря прадеду Павлу Ивановичу Реутскому.

— На Великой Отечественной войне прадед был связистом. И первую медаль «За отвагу» получил за то, что первым в части под обстрелом вражеских минометов и орудий проложил телефонный кабель через реку, — поделился полгода назад будущий солдат. — А вторую — когда отражал атаку гитлеровцев, вел огонь до последнего патрона, невзирая на ранение. Тогда же прадед был еще раз ранен. Выжил. Войну закончил в звании сержант. Так что у меня свои примеры мужества… Считаю, что каждый мужчина должен уметь защищать Родину, а этому можно научиться только в войсках.

Что примечательно, у Владислава как у истинного мужчины слова не разошлись с делом. Об этом я узнала из письма, присланного на мой электронный адрес родителями солдата. Приведу его содержание.

«К вам обращаются родители рядового Владислава Шевченко. Он проходит срочную службу в в/ч 48685.

Посредством «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» мы хотим выразить слова благодарности и глубокого уважения подполковнику Юрию Гуменюку. Это офицер, обладающий высоким профессионализмом. Юрий Николаевич проявляет о солдатах настоящую командирскую заботу: чтобы и быт был налажен, и между военнослужащими-срочниками сложились дружеские отношения. А ведь это большой ежедневный, причем не формальный труд.

Беспокоятся в части и о том, чтобы родители не волновались. Когда призвали сына, вскоре мы получили от командования письмо, в котором сообщалось, что он служит старательно. Также нас просили дать побольше информации о Владиславе: чем увлекался до призыва, чем болел, какие у него отношения с товарищами, есть ли у него девушка. Конечно, мы сразу ответили на то письмо.

Отдельное спасибо старшему лейтенанту Евгению Литошу… Разговаривая с сыном, мы понимаем: он доволен службой.

Владислав рассказывал, как он впервые подшивал подворотничок — исколол все пальцы, потратил час.

— А теперь, мама, на эту работу у меня уходит несколько минут — и все получается как надо, научился, — признался сын. — Правильно ты всегда говорила, повторяя: «Тяжело в учении — легко в бою»…

Осенью на срочную службу призывают ребят из числа наших родственников. Так вот, Владислав просил им и другим юношам передать, что от всей души желает им попасть в его воинскую часть. По-моему, такие слова из уст солдата — самая высокая оценка для воинской части, командиров и сослуживцев.

Мы спокойны за сына. Не сомневаемся, что с нами солидарны и другие родители солдат. От нашего и их лица говорим искреннее спасибо за наших сыновей!

С уважением — Андрей Анатольевич и Марина Владимировна Шевченко,

г. Мозырь.

P. S. А еще огромное спасибо поварам воинской части за их вкусные блюда: сын и его товарищи очень хвалят».

…А вам, Андрей Анатольевич и Марина Владимировна, спасибо за такое теплое родительское письмо!

Елена Романова, «Ваяр»