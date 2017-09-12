Впереди – новые рубежи

Высшее военное образование во все времена являлось одной из важнейших ступеней для достижения серьезных высот в карьере. Мировая история свидетельствует: офицерский корпус всегда был главнейшей опорой государства в области военной безопасности. А для того чтобы развиваться, «государевы люди» должны постоянно учиться и совершенствоваться.

На днях на факультете Генерального штаба Воору­женных Сил учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» состоялся ритуал посвящения офицеров в слушатели. Их учеба воплощена в жестком расписании, причем каждое занятие по-своему уникально. Оно не повторяется из года в год, так как военное дело по своей специфике динамично развивается.

К выпускникам факультета Генерального штаба предъявляются повышенные квалификационные требования. За период обучения слушатель должен усвоить основы и содержание государственного управления и военной политики, принципы и методы функционирования государственных органов управления в сфере обеспечения военной безопасности страны. Необходимо уметь ориентироваться в процессах и явлениях геостратегической обстановки, анализировать состояние межгосударственных отношений в современном мире.

Офицер — выпускник факультета прежде всего должен обладать стратегическим мышлением в области применения Вооруженных Сил, а также других

войск и воинских формирований Беларуси в военных конфликтах различного масштаба. Должен уметь самостоятельно принимать целесообразные решения при выполнении задач в мирное и военное время, в кризисных ситуациях, организовывать взаимодействие и координировать действия Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований военной организации государства, а также в рамках ОДКБ и Союзного государства Беларуси и России.

Особые требования предъявляются и к моральным качествам каждого слушателя факультета. Офицер, обучающийся на факультете Генерального штаба, должен быть честным, порядочным, преданным интересам государства, требовательным к себе.

За время существования факультета его Офицерское собрание трижды получало переходящий вымпел как лучшее Офицерское собрание Вооруженных Сил нашей страны.

Стоит отметить, что подготовка высокопрофессиональных военных кадров для белорусской армии имеет глубокие исторические корни. Она берет начало с далекого 1820 года — с момента создания Могилевского офицерского училища при штабе 1-й армии. В 1832 году была создана Императорская военная академия, в последующем ставшая Академией Генерального штаба. Это было ведущее военное учебное заведение штабного профиля того времени.

А наш факультет Генерального штаба Воору­женных Сил был создан в 2006 году на базе Военной академии Республики Беларусь. Он стал продолжателем славных традиций, заложенных в те давние времена. С первых дней учебы слушатели приобщаются к этим традициям.

…Офицеров первого курса с посвящением в слушатели поздравили исполняющий обязанности начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Дмитрий Михолап и генерал-майор в отставке Григорий Флерко.

Со словами напутствия к младшим коллегам обратились их старшие товарищи. Они пожелали слушателям максимальной самореализации, подчеркнув, что за время обучения на факультете Генерального штаба несоизмеримо возрастает уровень их подготовки и возлагаемой на них ответственности.

Затем преподаватели вручили слушателям первого курса нагрудные знаки принадлежности к факультету Генерального штаба Воору­женных Сил.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора