Уже завтра начнется совместное стратегическое учение «Запад‑2017». Для органов военного управления, командиров и всего личного состава соединений и воинских частей Северо-Западного оперативного командования это главное мероприятие учебного года станет серьезным ратным испытанием.

Более подробно о предстоящем ССУ нашему внештатному корреспонденту рассказал командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Александр Вольфович.

— Товарищ генерал-майор, какие конкретные цели и задачи стоят перед войсками объединения на предстоящем учении «Запад‑2017»?

— Основная цель совместного стратегического учения — совершенствовать оперативную совместимость органов управления соединений и воинских частей оперативного командования и российской части Региональной группировки войск (сил), а также сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробирование в войсках положений уставных документов, разработанных в вооруженных силах Республики Беларусь и Российской Федерации. Не менее важная цель — дать практику командирам и штабам в управлении войсками в ходе совместного выполнения задач по предназначению, исходя из современных реалий изменения характера вооруженной борьбы.

В рамках ССУ будет осуществлена проверка целесообразности принимаемых решений, объективности производимых расчетов, созданной системы управления и взаимодействия войск при выполнении совместных задач с воинскими частями и подразделениями российской части Региональной группировки войск (сил). На учении для войск оперативного командования определена также задача по совершенствованию уровня слаженности и взаимодействия органов управления с аналогичными структурами и воинскими формированиями других ведомств по охране и обороне военных объектов, ликвидации подразделений сил специальных операций противника и незаконных вооруженных формирований.

Проведение данного учения станет завершающим этапом в подготовке войск оперативного командования в учебном году, будет способствовать дальнейшему повышению полевой выучки военнослужащих двух братских стран и в целом совершенствованию всей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства.

— Какие силы и средства войск СЗОК привлекаются на учение? На какие воинские части и подразделения ляжет наибольшая нагрузка?

— Непосредственно на учение привлекается около 1.600 человек личного состава, около 40 танков, более 100 боевых бронированных машин, более 40 единиц ствольной артиллерии и 10 единиц РСЗО.

Наибольшая ответственность в ходе ССУ ляжет на управление оперативного командования, личный состав 19‑й и 120‑й отдельных гвардейских механизированных бригад, 231‑й артиллерийской бригады, 60‑го отдельного полка связи, а также на подразделения охраны, тылового и технического обеспечения. В целом же на этом учении в той или иной степени будут задействованы практически все воинские части оперативного командования.

С неменьшей нагрузкой будет выполнять поставленные учебно-боевые задачи и личный состав воинских частей и подразделений, который непосредственно не принимает участие в ССУ. Ведь интенсивная боевая учеба в войсках нашего объединения не ограничивается только подготовкой и участием в учении. С ними в этот период будут проводиться плановые полевые выходы, учения и тренировки по различной тематике.

— Как прошла подготовка к столь серьезному ратному испытанию? На что именно было обращено особое внимание должностных лиц управления оперативного командования, командиров воинских частей?

— О проведении совместного стратегического учения мы знали заранее, целенаправленно и последовательно готовились к нему с начала учебного года. В ходе плановых мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки с офицерским составом тщательно отрабатывались вопросы планирования применения войск оперативного командования в ходе организации и выполнения совместных учебно-боевых задач. Совершенствовались знания и навыки должностных лиц всех категорий на совместных штабных и командно-штабных тренировках различного уровня. Особое внимание уделялось отработке наиболее сложных вопросов применения войск объединения и Региональной группировки войск (сил) в современных условиях.

Так, в рамках совместного взаимодействия были тщательно отработаны вопросы перемещения соединений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации в район выполнения учебно-боевых задач и их размещения на 227‑м общевойсковом полигоне, всестороннего обеспечения военнослужащих всеми видами довольствия, ГСМ, а также совмещения систем управления войск вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации для совместного выполнения учебно-боевых задач.

Необходимо отметить, что в ходе подготовки к ССУ особое внимание было уделено отработке задач по совместному и эффективному противодействию десантно-диверсионным силам, обеспечению живучести воинских частей в сложных условиях обстановки с учетом новых подходов к формам и способам применения войск на основе анализа опыта последних войн и вооруженных конфликтов. Проведен целый комплекс мероприятий по вопросам совершенствования применения подвижных пунктов управления, систем связи, которые должны обеспечить работу должностных лиц и органов управления в любых условиях обстановки.

В ходе плановой боевой учебы совершенствовалась тактическая, тактико-специальная и огневая выучка воинских частей и подразделений. Успешно поработали над совершенствованием полевой выучки мотострелки, артиллеристы, связисты, специалисты инженерно-технической службы и РАВ, военнослужащие других военно-учетных специальностей.

Проведенные накануне смотры готовности показали, что вооружение, военная и специальная техника качественно обслужены и готовы к боевому применению. Со всеми категориями военнослужащих изучены меры безопасности в ходе проведения ССУ на всех его этапах.

— Планируется ли привлечь на учение военнослужащих запаса? Какие задачи они будут решать в ходе ССУ?

— На предстоящее совместное стратегическое учение «Запад‑2017» в вой­ска оперативного командования призвано из запаса около 300 военнообязанных.

Основная задача, которую они будут выполнять в ходе учения, — совершенствование офицерами запаса навыков управления подчиненными в ходе отработки вопросов по предназначению. Не менее важно восстановление у военнообязанных запаса полевой выучки и навыков по применению штатного вооружения и военной техники, а также совершенствование их профессиональной выучки по специальностям для реального выполнения ими должностных обязанностей в ходе практических действий войск оперативного командования.

— «Запад‑2017» продлится не один день. Как планируется решать вопросы питания и отдыха личного состава в полевых условиях?

— Все вопросы всестороннего тылового обеспечения в вой­сках оперативного командования решены в полном объеме. Полевой быт для участников учения организован на высоком современном уровне. Военнослужащие обеспечены всем необходимым для жизни и быта в соответствии с положенными нормами довольствия.

Специалисты служб тыла развернули полевые пункты питания и отдыха личного состава в достаточном количестве. Они же заранее позаботились и об ассортименте продуктов. Учитывая тот факт, что учение будет проходить в довольно-таки сложных погодных условиях, предусмотрели также применение в местах проживания личного состава нагревательных устройств.

— Как осуществлялась подготовка к ССУ учебно-материальной базы 227‑го общевой­скового полигона? И какие учебные вопросы будут отрабатываться на нем в ходе практических действий войск?

— Подготовка учебно-материальной базы полигона проходила в плановом порядке. Вся работа была направлена на то, чтобы максимально приблизить полигонную (учебную) обстановку к реальной ситуации отработки на этом войсковом объекте всех учебных вопросов. Проведенные под руководством должностных лиц Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил смотры готовности полигона показали, что с данной задачей мы справились в полном объеме и с высоким качеством.

— Любое крупномасштабное учение — это не только очередной этап подготовки войск, но и своего рода научный эксперимент, только специфический. Стоят ли какие-либо исследовательские задачи перед войсками СЗОК на предстоящем учении?

— Несомненно. На данном учении планируется провести исследования эффективности способов применения соединения и воинских частей оперативного командования в операции РГВ(С), в том числе в сложных условиях активной деятельности десантно-диверсионных сил противника, незаконных вооруженных формирований, при ведении противоборствующей стороной всех видов разведки и применении ею средств радиоэлектронной борьбы. Планируется также исследовать вопрос эффективности привлечения артиллерийских воинских частей оперативного командования к блокированию и уничтожению обнаруженных ДРГ противника и НВФ в выявленных местах базирования или районах их блокирования.

Кроме того, в очередной раз будут проверены возможности новых и прошедших модернизацию образцов вооружения и военной техники как отечественного, так и совместного с Российской Федерацией производства, имеющихся в войсках оперативного командования: средств связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, комплексов управления огнем и систем защиты бронетанковой техники, их соответствие заявленным тактико-техническим характеристикам.

— Не секрет, что успех выполнения войсками задач по предназначению зависит не только от состояния техники и вооружения, но и от подготовки личного состава, его морального духа и настроя на то, чтобы продемонстрировать свои лучшие профессиональные качества в полевых условиях. Как вы оцениваете реальный уровень готовности войск оперативного командования?

— Предстоящее совместное стратегическое учение — серьезный ратный экзамен для всех категорий военнослужащих, как для командующего, так и для рядового. На осознание этого была направлена вся организаторская, идеологическая и воспитательная работа командиров и органов идеологических структур в течение всего периода нынешнего учебного года. Думаю, нам удалось выработать у всего личного состава высокое чувство ответственности за умелые и инициативные действия на предстоящем учении, создать в воинских коллективах условия для повышения организованности и порядка, соблюдения крепкой воинской дисциплины и недопущения каких-либо предпосылок к правонарушениям.

В воинских коллективах проведены общие и офицерские собрания, в ходе которых должное внимание было уделено и вопросу обеспечения личной примерности каждого участника учения. Понимая и осознавая важность этого масштабного мероприятия, все военнослужащие оперативного командования настроены только на успех, горят желанием достойно выполнить поставленные задачи.

Поддерживать должный боевой настрой у личного состава мы намерены и в ходе проведения учения. В этом плане подготовлена вся материально-техническая база для ее широкого использования в полевых условиях. Берем с собой технические средства информации, полевые комплекты наглядной агитации, звуковещательную аппаратуру, радиоприемники, телевизоры и DVD-плейеры. Вся имеющаяся материально-техническая база позволит своевременно выпускать стенную печать и радио­передачи, демонстрировать военнослужащим в свободное время кино- и видеофильмы. К этому важному мероприятию выпущено достаточное количество печатной продукции различного воспитательного и профилактического характера. Активно планируется проводить «в полях» мероприятия по культурно-досуговой работе. Не забыли мы и о различных формах морального и материального стимулирования отличившихся военно­служащих.

Беседовал подполковник запаса Николай Макаревич