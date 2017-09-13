Министерство обороны информирует

В рамках международного военного сотрудничества

В рамках развития военного сотрудничества Республики Беларусь с Республикой Казахстан 11 сентября состоялась протокольная встреча министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь Ергали Булегеновым.

Руководитель казахстанской дипмиссии в Минске представил министру обороны недавно аккредитованных при Министерстве обороны Беларуси военного атташе при Посольстве Республики Казахстан в Республике Беларусь полковника Мухана Жасузакова и его помощника майора Алмаза Мукашева. Казахстанские военные дипломаты в ближайшие несколько лет будут представлять Вооруженные силы Казахстана в Беларуси.

Кроме того, в ходе встречи глава белорусского военного ведомства и посол Казахстана обсудили состояние и перспективы развития белорусско-казахстанских двусторонних отношений в военной сфере.

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Вчера в городе Бишкеке (Кыргызская Республика) состоялось очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств.

Республику Беларусь на мероприятии представил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Сергей Куприк.

Участники заседания рассмотрели ряд вопросов, связанных с деятельностью Комитета начальников штабов, в частности касающихся взаимодействия в военной сфере.

Наряду с этим участники заседания подвели итоги многостороннего военного сотрудничества, а также согласовали совместные мероприятия вооруженных сил государств — участников СНГ на следующий год.