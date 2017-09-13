Вчера на один из аэродромов приземлились истребители МиГ‑29СМТ. Российские военнослужащие совместно с белорусскими авиаторами вскоре примут участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017».

Первыми прибыли российские экипажи истребительного авиационного полка. Затем — инженерно-технический состав полка, причем авиационные специалисты доставили также необходимое для обслуживания истребителей оборудование.

Российских коллег по славянской традиции встретили на белорусской земле хлебом-солью. Командир в/ч 54804 полковник Юрий Пыжик подчеркнул: небо у нас одно, и мы готовы защищать его совместно.

— Впереди нас ждет много задач: вместе с вашими летчиками предстоит заниматься сопровождением частей и подразделений авиации, а также выполнять расчистку воздушного пространства, — заявил командир авиационного звена россиянин гвардии капитан Юрий Медюков. — Мы уже не в первый раз взаимодействуем с белорусскими авиаторами, хочется отметить высокий уровень их мастерства. Сейчас мы будем действовать на однотипной технике, а значит, и в атмосфере полного взаимопонимания.

Сразу после прибытия гвардейцы начали подготовку к учению. Они изучают район полетов, предстоящие полетные задания и меры безопасности.

Спланирован комплекс мероприятий по обеспечению пребывания российских военнослужащих на белорусской земле. Среди них экскурсии по культурно-историческим местам, концертные программы.

Майор Ольга Шведова, «Ваяр», фото автора

На аэродром в Гродненской области прибыли самолеты Су‑34 из Российской Федерации.

Военная авиация Беларуси и России уже проводила совместные тренировки, продемонстрировав высокий уровень подготовки летчиков обеих стран.

…Когда российские военные летчики благополучно осуществили посадку, их тепло, по-братски, встретили наши военнослужащие. Девушки в белорусских национальных костюмах преподнесли гостям каравай.

Военнослужащие будут выполнять задачи по предназначению в ходе совместного стратегического учения «Запад‑2017».

Капитан Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора

Вчера на гостеприимную белорусскую землю прибыли авиаторы из Российской Федерации. Экипажи армейской авиации Западного военного округа Российской Федерации примут участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017».

— Летный и инженерно-технический состав нашей воинской части готов к совместному выполнению задач, которые будут поставлены в ходе ССУ «Запад‑2017», — отметил во время встречи командир в/ч 06752 полковник Андрей Лукьянович.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора