На прошлой неделе военнослужащими в/ч 30151 были проведены уроки мужества с учащейся молодежью в населенных пунктах, расположенных недалеко от районов дислокации подразделений воинской части. Люди в погонах рассказали об истории, славных традициях, перспективах развития наших Вооруженных Сил, поведали об особенностях военной службы. Особое внимание было уделено обсуждению примеров массового героизма советского народа в борьбе с фашистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны.

Уроки мужества представители в/ч 30151 провели в белорусской столице, населенных пунктах Логойск, Заславль, Драчково, Крупица, Самохваловичи, Шершуны, Гатово, Скирмантово, Негорелое. Всего о ратной службе, воинских ритуалах и традициях, подвигах наших соотечественников узнали от военнослужащих зенитных ракетных дивизионов около ста пятидесяти школьников, обучающихся в школах Минской области.

Как отметил заместитель командира в/ч 30151 по идеологической работе — начальник отделения идеологической работы подполковник Вячеслав Оковицкий, подобным мероприятиям командование воинской части уделяет особое внимание.

— Главная задача наших военнослужащих — постоянно нести боевое дежурство по противовоздушной обороне небесных рубежей государства, тем самым обеспечивая мирный труд граждан, — поделился Вячеслав Владимирович. — Мы также заботимся о формировании высоких моральных и патриотических качеств у гражданской молодежи. Именно от того, как будет проходить нравственное становление подрастающего поколения, какие идеалы юноши и девушки будут наследовать, напрямую зависит будущее нашего белорусского общества.

Тесное сотрудничество с руководством школ и учительским составом стало уже доброй традицией. При этом людям в военной форме всегда рады, их помощь желанна. К примеру, директор негорельской базовой школы № 2 Татьяна Кудина от лица всех педагогов поблагодарила военнослужащих за содействие в морально-нравственном воспитании ее подопечных.

— Мы всегда рады видеть в гостях защитников Отечества, — заверила Татьяна Петровна. — Также очень важно отметить, что военнослужащие рассказывают детям об армии доступным и понятным для них языком. Именно уроки мужества, живое общение с солдатами и офицерами формируют у школьников положительный образ людей в погонах.

Майор Александр Кибик