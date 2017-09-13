Полигон к «бою» готов

Подготовка к совместному стратегическому учению вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017» вступила в решающую фазу. Позади — серьезная работа по оборудованию районов проведения ССУ. В их числе и полигон 51‑й гвардейской артиллерийской бригады Осиповичский.

На сегодняшний день этот полигон полностью готов обеспечить качественную боевую учебу подразделений в рамках предстоящего учения. Работа здесь была проделана, без преувеличения, масштабная. Мишенные поля оборудованы мишенями для стрелкового оружия, вооружения танков и БМП, артиллерийских орудий и авиационных средств поражения… Примечательно, что при накрытии мишенного поля была проведена работа по прокладке электросетей на шести огневых рубежах. Для укладки кабелей при создании мишенной обстановки было отрыто более 10 тысяч метров (!) траншей.

Полностью готовы и окопы и траншеи для личного состава, укрытия для техники, колонные пути, восстановлены дороги для тяжелой техники. Силами военных инженеров проведена также рекультивация местности, или другими словами, «исправлен» ее рельеф. Приняты меры по обеспечению пожаробезопасности, пересмотрены и дооборудованы посты оцепления, обновлены предупреждающие таблички по периметру полигона. А еще на территории Осиповичского построена площадка для хранения боеприпасов.

— Неоценимую помощь в подготовке полигона к ССУ «Запад‑2017» нам оказали военнослужащие 188‑й гвардейской и 2‑й инженерных бригад, 131‑го центра материально-технического обеспечения боевой подготовки. А для накрытия мишенных полей была создана сводная команда, куда вошли специалисты 230‑го общевойскового полигона, полигонов 6‑й отдельной гвардейской механизированной и 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригад, — отметил начальник полигона гвардии подполковник Андрей Зацарынный. — Сегодня полигон Осиповичский полностью готов обеспечить качественную подготовку подразделений в рамках совместного стратегического учения. И благодаря проделанной работе возможности полигона, что не менее важно, существенно расширились. Эта инфраструктура будет использоваться при подготовке войск и в дальнейшем.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора