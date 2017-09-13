Приглашаем к участию в конкурсе

Министерство обороны Республики Беларусь объявляет конкурс на лучшие рассказ, стихотворение и рисунок, посвященные 100‑летию Вооруженных Сил Беларуси. Его цель — формирование у граждан Республики Беларусь патриотического сознания, высоких духовно-нравственных качеств, сохранение и пропаганда традиций Вооруженных Сил, укрепление имиджа военного ведомства.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся учреждений общего среднего образования, подав заявку в жюри в произвольной форме. Работы по номинациям «Лучший рассказ о Вооруженных Силах», «Лучшее стихотворение о Вооруженных Силах», «Лучший рисунок о Во­оруженных Силах» принимаются с октября 2017 года по январь 2018 года. При оформлении конкурсных работ указываются: фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) автора, название работы, почтовый адрес, номер контактного телефона автора и название учреждения образования. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются.

Авторы лучших работ будут отмечены дипломами I, II и III степени с присвоением звания лауреата, а также памятными сувенирами от министра обороны Республики Беларусь. Награждение победителей будет проводиться в торжественной обстановке накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Конкурсные работы направлять по адресу: 220030, г. Минск, ул. Красноармейская, д. 3, государственное культурно-досуговое учреждение «Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь» (с пометкой «На конкурс»). Контактные телефоны: (8 017) 297‑18‑65, 297-19-43.

Соб. инф.