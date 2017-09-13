В нужном направлении

Физическая подготовка занимает важное место в жизни военнослужащих. Благодаря слаженной работе специалистов физической подготовки и спорта Вооруженных Сил укрепляется здоровье личного состава, повышается уровень его физической выносливости и спортивного мастерства.

На днях представители Спортивного комитета Вооруженных Сил провели смотр спортивно-массовой работы в 65‑й автомобильной бригаде.

— Цель данного мероприятия — определить уровень физической подготовленности и спортивного мастерства военнослужащих и вовлечь их в регулярные занятия спортом, — рассказал старший офицер отдела Спортивного комитета Вооруженных Сил майор Денис Михайлов. — Кроме этого, мы даем необходимые рекомендации по совершенствованию прикладных навыков у военнослужащих, чтобы задачи по предназначению выполнялись эффективно. Также в ходе работы в войсках мы корректируем методику проведения занятий по физической подготовке.

Как пояснил офицер, к смотру привлекается 100 % личного состава воинской части.

— Сегодня они сдают бег на 100 м, подтягивание на перекладине (комплексное силовое упражнение у женщин), метание гранаты на дальность, бег на 1 и 3 км в зависимости от возрастной группы. Тестирование проходит в боевой форме одежды.

По словам начальника физической подготовки и спорта отделения боевой подготовки (и службы в резерве) старшего лейтенанта Артемия Станкевича, в 65‑й автомобильной бригаде спортивно-массовая работа организована и проводится в соответствии с руководящими документами.

— Спортивная инфраструктура нашего военного городка в полной мере позволяет военнослужащим совершенствовать свою физическую подготовку и заниматься спортом. Недавно после ремонта мы открыли спортивный зал, который позволяет проводить соревнования по многим видам спорта. Также в этом году практически с нуля силами военнослужащих нашей и 36‑й дорожно-мостовой бригады оборудовано футбольное поле. В ближайшем будущем планируем завершить строительство спортгородка и полосы препятствий, — поделился офицер.

Подводя итоги смотра спортивно-массовой работы в 65‑й автомобильной бригаде, старший офицер отдела Спортивного комитета Вооруженных Сил майор Денис Михайлов отметил, что воины-автомобилисты при сдаче нормативов показали достойные результаты.

— Видно, что командование бригады и начальник физической подготовки и спорта работают в правильном направлении. За последний год проделана огромная работа. Мы увидели отремонтированные спортивные объекты, строящийся спортгородок. Я уверен, что имея такую инфраструктуру, военнослужащие бригады в будущем просто обязаны показывать только положительные результаты.

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора