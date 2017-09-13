Выбор молодёжи зависит от нас

Воспитанников Брестского областного кадетского училища и средней школы № 20 города Барановичи поздравили с началом нового учебного года представители в/ч 54804 — и провели для них урок мужества.

В кадетском училище ребята, конечно, больше знают об особенностях непростой профессии — Родину защищать. Строевые приемы, воинская дисциплина, бережное отношение к форме — все это кадетам хорошо знакомо. Тем более что большинство из них уже видят себя курсантами военных учебных заведений. Большая заслуга в этом и воинов‑авиаторов.

— Романтика летной работы больше всего привлекает юных, — рассказал начальник штаба — первый заместитель командира в/ч 54804 полковник Николай Широкий после встречи с ребятами. — Им интересно все: от первого полета курсантов до применения авиационного вооружения современного истребителя.

Сам военный летчик 1‑го класса полковник Николай Широкий всегда с удовольствием сообщает ребятам о нюансах профессии — скорее, даже призвания. Ведь для того чтобы летать, мало окончить вуз — нужно по-настоящему любить и небо, и крылатую боевую машину.

Кстати, чтобы стать летчиком, необходимо иметь и отменное здоровье. А те, кто не может им похвастать, но все же хочет связать свою жизнь с авиацией, могут выучиться на авиационного инженера или специалиста по обслуживанию аэродрома. Об этом ребятам доходчиво рассказывали в ходе урока мужества заместитель командира батальона технического обеспечения по идеологической работе майор Александр Довиденко и заместитель командира батальона аэродромного и материального обеспечения по идеологической работе майор Александр Демченко.

В барановичской школе урок мужества провели заместитель командира батальона связи и радиотехнического обеспечения по идеологической работе майор Александр Чернышов, военный летчик авиационного звена авиационной эскадрильи (на МиГ‑29) старший лейтенант Вячеслав Завацкий и начальник клуба прапорщик Елена Хлюст.

Как пояснил майор Александр Чернышов, школьники интересовались особенностями учебы в Военной академии Республики Беларусь. Военнослужащие принесли с собой не только подготовленные к этому мероприятию буклеты «Твой выбор — офицер ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь», но и видео­ролики, популяризирующие службу в нашей армии.

Уже традиционно отличным подспорьем для представителей воинской части при проведении уроков мужества стала наша газета, а также специальная подборка информационных материалов на сайте Министерства обороны Республики Беларусь http://www. mod.mil.by.

Иван Константинов