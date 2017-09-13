«Я служил в интересное время»

— Во время учебы в школе я был буквально влюблен в биологию, даже побеждал на районных олимпиадах по этому предмету, — вспоминает подполковник запаса Игорь Кухарчик. — И если бы кто-то тогда сказал, что я стану военнослужащим, офицером, — не поверил бы ни за что!

Однако судьба Игоря Николаевича сложилась так, что Воору­женным Силам он отдал более 20 лет жизни. Недавно заместитель начальника штаба 108‑го отдельного полка материального обеспечения покинул армейский строй в связи с уходом в запас.

Игорь Кухарчик окончил Белорусскую политехническую академию в 1994 году. Нужные, как оказалось впоследствии, знания он получил на военной кафедре, овладев специальностью «применение автомобильных частей и подразделений». Три года выпускник трудился в 3‑м Минском монтажном управлении, а затем встал в армейский строй, о чем ни разу не пожалел… На тот момент он уже успел обзавестись семьей, его сыну Дмитрию исполнилось три месяца.

Навсегда запомнил офицер дату 21 марта 1997 года — в тот день он стал командиром роты материального обеспечения в/ч 75158.

— После студенческой свободной жизни и работы «на гражданке» я широко открытыми глазами смотрел на армию, — рассказывает подполковник запаса Игорь Кухарчик. — В течение некоторого времени меня вводили в курс дела опытные офицеры полка. В то время в строю еще было много тех, кто прошел войну в Афганистане, — у них многому можно было научиться.

До сих пор с теплотой вспоминаю тогдашнего командира воинской части полковника Александра Шкребу и его заместителя по идеологической работе подполковника Сергея Васильева, которые оказали мне необходимую в тот момент поддержку, стали моими наставниками. К слову, офицер Шкреба в мирное время получил орден Красной Звезды. Я учился у настоящих профессионалов, сам стремился быть похожим на них.

В армии Игорь Николаевич освоился достаточно быстро, появились и первые успехи в служебной деятельности. Так, в 2000 году по итогам проверки тыловых подразделений воинских частей Западного оперативного командования рота капитана Кухарчика заняла почетное второе место.

— Я служил в интересное время, когда проходило становление современных Вооруженных Сил, — вспоминает подполковник запаса Игорь Кухарчик. — Помню, как в начале 2000‑х на учение к нам приехал с проверкой тогдашний начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь — первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Сергей Гурулёв. Получилось так, что я тогда исполнял обязанности заместителя командира полка по тылу и докладывал Сергею Петровичу по вопросам быта и питания личного состава. Он внимательно выслушал меня, положительно оценил рацион питания и пункт хозяйственного довольствия. Для меня, тогда еще молодого и неопытного офицера, этот эпизод стал ярким воспоминанием.

Спустя некоторое время офицер был назначен на должность командира кадра автомобильного батальона (подвоза горючего) 108‑го отдельного полка материального обеспечения. Специфика решаемых задач изменилась. Игорь Николаевич принимал участие в формировании отдельной воинской части, изучал вверенный ему личный состав, призываемый из запаса, а также вооружение, военную и специальную технику.

Через несколько лет в должности командира батальона обслуживания офицер принимал участие в совместном белорусско-российском оперативно-стратегическом учении «Запад‑2009».

— В батальон было призвано тогда более 100 военнослужащих запаса для выполнения задач по защите, охране и обороне расположения воинской части и тылового пункта управления ЗОК, — рассказывает подполковник запаса Игорь Кухарчик. — Справились достойно. Мои парни из второго взвода под руководством старшего прапорщика Андрея Бурина даже сумели «взять» группу условных диверсантов, которые пытались «уничтожить» один из охраняемых объектов…

Все эти годы в армии моя жизнь была насыщенной и интересной, хотя и непростой. Помогала поддержка родных людей — супруги Елены Николаевны и сына Дмитрия. Они всегда гордились мной, с нетерпением ждали дома.

Дима отслужил срочную, сейчас трудится «на гражданке». Я, конечно, хотел, чтобы он пошел по моим стопам, но, к сожалению, не сложилось. Теперь вся надежда на внука Марка — возможно, моя мечта о создании военной династии нашей семьи осуществится!

А сослуживцам хочу пожелать успехов в ратном труде на благо нашей Родины. Уверен, что личный состав 108‑го отдельного полка материального обеспечения сумеет сохранить и приумножить славные традиции родной воинской части.

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора