Бессмертна память, вечна слава

В 51‑й гвардейской артиллерийской бригаде после реконструкции открылась комната боевой славы. Это событие было посвящено 75‑летнему юбилею бригады, который отмечался 7 августа. С обновленной экспозицией первыми ознакомились ветераны бригады. Они высоко оценили выполненную создателями музея работу. В торжественной церемонии принял участие начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил — начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Геннадий Козловский, который в прошлом возглавлял 51 абр.

Работающему на общественных началах музею в этом году исполнилось ровно 30 лет. За это время он стал центром работы по военно-патриотическому воспитанию военнослужащих. Здесь прекрасно оформлены стенды, восхищает количество собранных материалов — документов, фотографий, воспоминаний, военной формы одежды, предметов солдатского быта.

Несомненно, большое впечатление производит размещенная в одном из залов музея карта-схема боевого пути 51‑й гвардейской артиллерийской бригады. Предшественником бригады был сформированный 7 августа 1942 года в Подмосковье 83‑й артиллерийский полк, который в годы Великой Отечественной войны с боями прошел от Коломны до Кенигсберга. За отвагу, стойкость и мужество, проявленные при взятии Вязьмы, полку было вручено гвардейское знамя. Кроме того, он был награжден орденами Александра Невского и Красного Знамени. Впоследствии на базе полка были сформированы 121‑я гвардейская артиллерийская бригада, 51‑я гвардейская артиллерийская дивизия, 51‑я гвардейская центральная группа артиллерии усиления, 51‑я гвардейская смешанная артиллерийская группа, 51‑я гвардейская артиллерийская бригада.

Материалы музея подробно рассказывают о наиболее важных событиях в жизни прославленного воинского соединения. В том числе о том, что личный состав 51‑й гвардейской артиллерийской бригады участвовал в таких крупных учениях, как «Весна‑75», «Березина», «Запад‑81», «Осень‑88». По итогам боевой подготовки и за создание отличной учебно-материальной базы бригада награждалась переходящим Красным знаменем и вымпелом военного совета Краснознаменного Белорусского военного округа, переходящим знаменем военного совета Сухопутных войск СССР.

Представление о специфике службы артиллеристов дает размещенная в музее панорама «Командно-наблюдательный пункт», которая создает впечатление присутствия на полигоне Осиповичский во время проведения боевых стрельб. Также здесь представлены дальномер и буссоль, обеспечивающие точность огня. Красочная панорама неизменно вызывает большой интерес у посетителей музея.

Из первых уст

Заместитель командира 51 абр по идеологической работе — начальник отделения идеологической работы гвардии подполковник Юрий Ковеня:

— Открытие обновленной экспозиции комнаты боевой славы имеет большое значение и в связи с подготовкой к празднованию 100‑летия Вооруженных Сил Беларуси. Запланировано проведение ряда мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Сегодня музей выполняет главную задачу: воспитывает у военнослужащих гордость за подвиг отцов и дедов, отстоявших Родину. Хотелось бы подчеркнуть, что большой вклад в реконструкцию музея внесли наши военнослужащие. Всю работу координировала начальник клуба воинской части гвардии капитан Наталья Плешкова.

Михаил Дубравин, «Ваяр», фото Владимира Блинова