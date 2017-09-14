Эхо далёкой войны

В Гродно при проведении земляных работ найдены части немецкой техники.

— На протяжении нескольких дней наши специалисты проверяли легенду о том, что в центре города под землей может быть закопан немецкий танк, — рассказал директор по развитию и продвижению ИКК «Линия Сталина» Михаил Метла. — Историю об этом одному из горожан поведал его дед. По его рассказам, в 1945 году в воронку во дворе жилого дома в районе нынешней улицы Волковича была сброшена бронированная немецкая гусеничная машина.

В настоящее время на этом месте возводится коттедж для детского дома семейного типа. Строители во время земляных работ нашли части гусениц немецкой техники и другие артефакты. Некоторые находки переданы в музей одной из гродненских школ, иные будут использованы в работе реставраторами ИКК «Линия Сталина».

Татьяна Гатова