Накануне ССУ «Запад‑2017» наш корреспондент наведался на полигон Осиповичский и убедился: участники готовы к учению во всех отношениях.

Как отметил первый заместитель начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил полковник Игорь Коваленко, учебно-боевые задачи на данном полигоне будет выполнять личный состав подразделений наших 120‑й отдельной гвардейской механизированной, 51‑й гвардейской артиллерийской и 336‑й реактивной артиллерийской бригад, а также военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации.

— В данный момент подготовка к учению находится на завершающем этапе, — подчеркнул полковник Игорь Коваленко. — Подразделения заняли районы сосредоточения, провели мероприятия тылового, технического и инженерного обеспечения. Позади все этапы слаживания. В настоящее время в ходе плановых тактико-строевых занятий личный состав отрабатывает приемы и способы ведения боя, а командиры проверяют готовность подчиненных к выполнению задач.

…Мы прибываем в район сосредоточения 336‑й реактивной артиллерийской бригады, где боевые расчеты РСЗО «Смерч» отрабатывают вопросы нанесения ракетных ударов (пока условных). По лицу комбрига полковника Александра Тишкевича видно: работой подчиненных он доволен.

Подтвердил это Александр Владимирович и в личной беседе, заметив, что без участия осиповичских ракетчиков не обходится ни одно крупное учение в Вооруженных Силах. Причем военно­служащие раз за разом показывают отменное мастерство владения грозным оружием. Год за годом, поколение за поколением…

Вот и сейчас в реактивном артиллерийском дивизионе подполковника Сергея Афанасьева задачи ССУ «Запад‑2017» будут выполнять и срочники, недавно пополнившие ряды Вооруженных Сил, и лейтенанты — выпускники Военной академии 2017 года. На итоговом результате, по мнению командования 336 реабр, это не отразится.

— Большая честь для меня, вчерашнего выпускника ввуза, принимать участие в таком ответственном мероприятии, — признался начальник одного из расчетов лейтенант Сергей Серый. — О том, что доведется выполнять боевые пуски уже на втором месяце офицерской службы, не мог и мечтать. Этот опыт, несомненно, пригодится в дальнейшем. Хочу выразить благодарность командирам, оказавшим доверие и помощь на всех этапах подготовки. Я же, в свою очередь, постараюсь их не подвести. Результаты, которые показывает наш расчет в ходе занятий и тренировок, подтверждают: нам по силам справиться с любой задачей.

Перед убытием на полигон большое внимание уделялось подготовке вооружения и военной техники. Так, личный состав гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 2С1 310‑й гвардейской группы артиллерии 120 омбр готовил вверенные САУ к учению около месяца.

— Хотя, по большому счету, техническое обслуживание ходовой и артиллерийской части не потребовало сверхусилий. Техника у нас исправна и надежна, — рассказал гвардии старший лейтенант Александр Ляпич. — Достаточно было провести плановое техобслуживание, замену расходных материалов. И теперь наши самоходки «Гвоздика» готовы к любым задачам, что и показывают полигонные будни.

В рядах гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона, к слову, учебно-боевые задачи будут выполнять и призванные на сбор военнообязанные. Так, командир одного из орудий сержант запаса Валерий Гончаров отслужил срочную десять лет назад.

— Вновь встать в армейский строй для меня интересно и почетно, — пояснил Валерий. — Хотелось освежить знания и навыки, посмотреть, чем живет армия сегодня, ну и пострелять, конечно. Несмотря на то что службу я проходил на самоходном артиллерийском орудии «НОНА», быстро освоил и «Гвоздику». Руки-то помнят, а различий оказалось не так много. Уже после нескольких занятий наш расчет выполнял нормативы наравне с военнослужащими срочной службы. Приятно был удивлен полевым бытом. В палатках тепло и комфортно, кормят сытно и вкусно.

Есть среди участников учения и резервисты. Командир орудия пушечного самоходного артиллерийского дивизиона 2С5 51 абр сержант резерва Родион Утробин прибыл на полигон в рамках заключительного учебного сбора. И парень полон решимости поставить в своей службе эффектную точку.

— То, что служба в резерве проходит без отрыва от работы, далеко не единственное ее преимущество, — уверен Родион. — Проходит она насыщенно, скучать некогда. Каждый сбор наполнен интенсивными занятиями, полевыми выходами, стрельбой… В прошлый раз мне довелось участвовать в состязании на лучший артиллерийский дивизион Вооруженных Сил, причем наше подразделение одержало победу!.. Сейчас нас ждет еще более ответственное мероприятие. И все настроены серьезно. Каждый хочет достойно завершить службу в резерве, высокими результатами отблагодарить за заботу командиров. Ну и, конечно же, доказать, что за это время мы сумели стать настоящими профессионалами, готовыми при необходимости встать на защиту Родины.

Немаловажным фактором, гарантирующим по-настоящему боевой настрой участников ССУ «Запад‑2017», является тыловое обеспечение. Посетив районы сосредоточения подразделений трех наших бригад, автор этих строк лично убедился в том, что «в тылу» полный порядок.

Соответствующие специа­листы позаботились о том, чтобы их товарищи не отвлекались от боевой учебы. Для всего личного состава оборудованы комфортные места для отдыха, питания, умывания. Организовано трехразовое горячее питание, причем для приготовления пищи, помимо традиционных полевых продуктов (консервов и сыпучих круп), используются концентраты первых блюд — вермишелевый, гороховый и рисовый супы, харчо… В качестве доппайка военнослужащие получают сало и шпик, печенье, карамель, фруктовые соки.

В комнатах досуга и информации есть телевизоры, настольные игры и, конечно же, свежая пресса (в том числе и наша газета).

Есть «в полях» и выходные. Как отметил заместитель командира 51 абр по идеологической работе гвардии подполковник Юрий Ковеня, в минувшее воскресенье для участников ССУ «Запад‑2017» был организован спортивный праздник. Военнослужащие двух стран соревновались в перетягивании каната, футболе, волейболе, гиревом спорте. А силами личного состава 120 омбр в ознаменование Дня танкистов была подготовлена концертная программа.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора