Почти год мостовым батальоном 36‑й дорожно-мостовой бригады командует майор Руслан Бреус.

Недавно батальон участвовал в совместном специальном учении органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций тылового и технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации.

Мостовой батальон возводил автомобильные мосты и отвечал за техническое прикрытие объектов на участках автомобильных дорог. Со своей задачей воины-дорожники успешно справились.

Для майора Руслана Бреуса учение стало своеобразным экзаменом на зрелость. Одно дело обучать личный состав теории в классах, другое — получить практику на настоящем объекте.

Связать свою жизнь с армией Руслан решил после общения с дедом-фронтовиком, у которого гостил каждое лето. Мальчик любил слушать рассказы про войну, сражения и подвиги наших воинов. Они тронули его душу, он сделал выбор — стать военным.

— После окончания 9‑го класса поступил в Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности, который окончил по специальности «эксплуатация электронно-вычислительных машин», — вспоминает комбат. — В том же году стал лауреатом специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных студентов и учащихся. Работал на предприятии по производству полимерных труб.

В 2006 году молодой человек поступил на военно-транспортный факультет в Белорусском государственном университете транспорта, который успешно окончил в 2011 году.

— Мне всегда нравилось работать с техникой. За время учебы я многому научился, получил хорошие теоретические и практические знания. Службу начинал в должности командира взвода в 36‑й дорожно-мостовой бригаде, которая тогда дислоцировалась в Лапичах, — рассказывает майор Руслан Бреус.

В дальнейшем проходил службу в должности командира роты и начальника отделения боевой подготовки (и службы в резерве) бригады. К слову, в бытность ротным офицеру досрочно было присвоено воинское звание капитан.

В 2016 году его назначили командиром мостового батальона.

— С каждой новой должностью увеличивается ответственность. За людей, технику, за выполнение задач. В каждом человеке нужно найти его сильные стороны, показать, что он часть коллектива, где-то помочь, выслушать, вовремя подсказать. И, конечно же, принять правильное решение. Ты в ответе за людей. И этим все сказано.

По словам майора Бреуса, за годы службы он прошел хорошую школу, получил бесценный опыт работы с людьми. Это ему сейчас очень помогает.

— Главное — это дисциплина и способность личного состава выполнять поставленные задачи. Как ты солдата обучишь, так он и проявит себя в будущем. Как показало учение, работаем мы в правильном направлении. Выполнять задачи довелось на реальном объекте в условиях, приближенных к боевым. Людям было интересно испытать себя на практике, показать, на что способны. Рад, что у нас все получилось. Среди наиболее отличившихся назову младших сержантов Кирилла Илюковича и Сергея Зарецкого, рядовых Евгения Зуева, Александра Кушнерова, Андрея Осташенко, Илью Дещеню, Дмитрия Борбата, Александра Дулепова. Кроме солдат-срочников, к учению привлекались и курсанты военно-транспортного факультета в БелГУТ. И они проявили себя с наилучшей стороны, — отметил офицер.

В скором времени в военкоматах страны начнется отбор молодых людей для службы в армии. Не останутся в стороне и представители транспортных войск. Новобранцы 36‑й дорожно-мостовой бригады получат востребованную «на гражданке» специальность.

— Молодые люди станут крановщиками, экскаваторщиками, скреперистами, грейдеристами, стропальщиками, высотниками, монтажниками, электродизелистами, водителями. Они выйдут от нас подготовленными специалистами и без труда найдут себе работу после окончания военной службы.

Что касается наших ближайших планов, то в следующем году мостовому батальону предстоит выполнять задачи на реальных объектах транспортной инфраструктуры страны. Опыт и полевая закалка у нас есть. Думаю, что со всеми задачами мы справимся, — уверен командир мостового батальона майор Руслан Бреус.

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора