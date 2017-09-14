Урок мужества, посвященный 100‑летию Вооруженных Сил Беларуси, прошел в средней школе № 92 города Минска. Мероприятие провел начальник 2‑го отдела управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Фёдор Ефименко.

Примечательно, что целевой аудиторией были ученики пятого класса, значит, и выступление на такую серьезную тему, как военная безопасность, должно было быть адаптированным. Судя по тому, что мальчики и девочки с интересом слушали рассказ офицера, у него получилось найти нужные слова.

Фёдор Владимирович доступным языком рассказал школьникам Заводского района столицы об истории Вооруженных Сил, о таком важном периоде в жизни юношей, как служба в армии, поведал о военном образовании, о современных достижениях белорусской армии. И конечно, офицер обратил особое внимание учеников на следующее: кем бы они ни стали в будущем, какие бы профессии ни освоили, они должны вырасти достойными гражданами нашей страны и сделать все для ее процветания.

Подполковник Андрей Бокза, «Ваяр», фото Ирины Малиновской