Объявление

О проведении конкурса на замещение вакантных воинских должностей.

Военный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» объявляет конкурс на замещение воинских должностей:

1. Преподавателя кафедры ра­диоэлектронной техники ВВС и войск ПВО. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень кандидата технических (военных наук), ученое звание доцента (профессора), научную специальность — тактика общая, по видам Вооруженных Сил, родам войск и специальным войскам, военно-учетную специальность — 4440003, уровень образования — высшее военное, стаж работы — не менее пяти лет.

В порядке исключения к конкурсу на должность могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, опыта преподавательской или научно-исследовательской работы, но имеющие выслугу не менее пяти лет на руководящих должностях по соответствующей специальности.

2. Доцента кафедры связи. Штатно-должностная категория — подполковник, 32‑я группа должностного оклада.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень кандидата военных наук, ученое звание доцента, научную специальность — тактика общая, по видам Вооруженных Сил, родам войск и специальным войскам (в том числе управление и все виды обеспечения боя), военно-учетную специальность — 1210003, уровень образования — высшее, стаж работы — не менее пяти лет.

В порядке исключения к конкурсу на должность могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, но с опытом педагогической (научной) или организаторской работы не менее пяти лет.

Срок подачи документов — 30 дней со дня опубликования объявления.

Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6, начальнику военного факультета.