Помочь сделать выбор

Проведение урока мужества со школьниками в начале учебного года с участием военнослужащих стало уже хорошей традицией. Ведь это не только дает возможность рассказать детям об армии, но и напомнить им о героическом прошлом нашего народа.

В необходимости подобных встреч с подрастающим поколением уверен командир в/ч 39872 подполковник Алексей Лисица. Именно поэтому и дни открытых дверей воинской части, и встречи его подчиненных с молодежью готовятся всегда с особой тщательностью. Тем более что военнослужащие несут службу в разных уголках нашей республики, а значит, могут пообщаться с большим количеством молодежи.

Так, военнослужащие в/ч 25888 встретились с детьми в школе поселка Тросница, что в Полоцком районе. А дирекция школы деревни Богатырская того же района попросила провести экскурсию для ребят по территории части.

— Мы с удовольствием устроили для ребят показ вооружения, военной и специальной техники, — рассказал майор Евгений Аблам. — Показали фильм, посвященный 85‑летию в/ч 39872. Особый интерес у мальчишек вызвала сборка-разборка автомата Калашникова, девчат интересовал быт военнослужащих.

С историей соединения и особенностями службы в радиотехнических войсках знакомили ребят средней школы № 3 города Сморгони и Трабской средней школы (аг. Трабы, Ивьевский район) представители в/ч 25887. Командир этой воинской части встретился со школьниками Мачулищанской средней школы, что в Минском районе.

— В ходе уроков мужества мы рассказываем ребятам, как можно стать офицером — знакомим с порядком подачи документов для поступления в Военную академию и на военные факультеты в гражданских вузах, — сообщил майор Сергей Скипор. — Пользу от таких мероприятий сложно переоценить. Ведь многие ребята после них реально решают связать свою жизнь со службой Родине.

Иван Константинов, фото автора