…Издали доносится мощный рев — и: «Однозначно, танк», проносится в голове. Тот, кто хоть раз слышал этот звук, уже не перепутает его ни с каким другим. Эта грозная машина издает особый среди военных тяжеловесов, ни на что не похожий рокот…

— Мы находимся на занятии с механиками-водителями на оборудованном танкодроме с установленными согласно Курсу вождения препятствиями, — пояснил преподаватель цикла вождения и технической подготовки 3‑й гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений 72 ОУЦ гвардии капитан Дмитрий Ракицкий. — За время подготовки курсанты учатся управлять машинами, изу­чают их устройство и правила эксплуатации. На сегодняшнем занятии военнослужащие преодолевают такие препятствия, как противотанковый ров, колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении. Отработают и маневрирование на участках заграждения, подъемах и спусках, а также остановку на них.

Как пояснил офицер, к этому занятию допускаются курсанты, усвоившие на отлично устройство техники и правила подготовительного упражнения. К тому же к моменту практического управления боевой машиной за плечами у будущих танкистов и подготовка на специальном тренажере.

Как показывает практика, некоторые механики поначалу не чувствуют габариты машины, а потому задевают обозначающие столбы. Но под руководством опытных преподавателей уже к четвертому подготовительному упражнению таких проблем не возникает.

Обучение танкистов осуществляется по таким циклам: огневая, тактическая, техническая подготовка и вождение. Костяк преподавателей гвардейской школы — офицеры запаса, накопившие немалый опыт службы, а также преподавательской деятельности в Вооруженных Силах.

Первые две недели у курсантов школы были спланированы только теоретические занятия. На этом этапе будущие танкисты постигали азы ратного ремесла, изу­чали устройство боевых тяжеловесов, их вооружение. А в дальнейшем основной упор был сделан на практику.

Подготовка танковых экипажей длится чуть меньше полугода. Офицеры пояснили: они лишь закладывают у курсантов необходимую теоретическую и практическую основу.

— Служить меня призвали в 6‑ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, — рассказал гвардии рядовой Дмитрий Бутеец. — Оттуда я прибыл в 72 ОУЦ. На сегодняшний день уже изучили тактико-технические характеристики танка, принцип его работы — и сели за рычаги. Я рад, что стал танкистом. А уж когда перешли от теории к практике, моему восторгу не было предела. До того момента я ездил только на легковых авто… Вы слышали, как заводится танк? И когда он трогается с места, ты понимаешь, что этой военной мощью управляешь только ты!..

На сегодняшний день в школе обучается чуть менее 250 человек, пополнивших армейские ряды минувшей весной. Несомненно, кто-то из них, вкусив все прелести танкового дела, решит связать свою дальнейшую жизнь с армией и останется на службу по контракту.

— Военнослужащие первое время привыкали к армейскому распорядку, — рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника школы по идеологической работе гвардии капитан Вадим Чирков. — Нашей первостепенной задачей было создать в подразделениях боевой настрой, чтобы курсанты быстрее адаптировались и полностью занялись обучением. И об их армейской зрелости свидетельствует и тот факт, что из каждого призыва несколько парней остаются служить по контракту. Есть и те, кто стремится к офицерским погонам.

…В 72-м Объединенном учебном центре после завершения обучения останется порядка сорока военнослужащих-танкистов. Остальные разъедутся по своим воинским частям — продолжать совершенствовать полученные навыки.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора